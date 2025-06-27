Bakan Fidan İlk Kez Açıkladı: Saldırı Gecesi ABD'den Sürpriz Telefon! İsrail’in Asıl Hedefi Türkiye mi?

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı bir canlı yayın programında İsrail ile İran arasında 12 gün süren ve ateşkesle sonra eren savaşa ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

A Haber'de konuşan Bakan Fidan, İsrail'in İran'ın nükleer programını yok etme gücüne sahip olmadığını söyledi. Fidan, “İsrail, İran’ın nükleerini yok edecek güçte değil. 12 günde bu savaş sona erdi, ancak nükleer kapasiteye yönelik bir anlaşma yapıldı” ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan ayrıca İran ile ABD arasında yapılacak bir anlaşmanın bu sürecin kalıcı barışa dönüşmesi için kritik olduğunu belirtti. Bakan Fidan, Türkiye'nin her iki tarafla da yakın ilişki içinde olduğunu ve bu konuda oynayabileceği aracılık rolüne dikkat çekti.

'SALDIRI GECESİ ABD'DEN TELEFON ALDIK'

Fidan, İsrail’in İran’a saldırdığı gece ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’dan aldığı telefon görüşmesini de anlattı. Bakan Fidan, "İsrail'in İran'a saldırdığı gece ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan bir telefon aldık. Belli konular konuşuldu. Amerikalılar bu saldırıda bir rolü olmadıklarını, İran'ın saldırmamasını gerektiğini güvenlik konusunda duydukları endişelerini dile getirdi. ABD bombardıman uçaklarının havada olduğu gün İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile saldırı ihtimalini görüştük. Daha sonra saldırı gerçekleşti. İran'ın 3 nükleer tesisi hedef alındı" dedi.

İSRAİL’İN ASIL HEDEFİ TÜRKİYE Mİ?

"İsrail’in asıl hedefinin Türkiye olup olmadığına" dair soruya da yanıt veren Fidan, “Halkımız müsterih olsun. İlgili kurumlarımız canla başla çalışıyor; biz ülkemizi akıl ve yürekle savunuyor, ölümden korkmuyoruz” diyerek Türkiye’nin güvenliğini sağlamak için tüm önlemlerin alındığını ifade etti. Fidan, bu konuda Türkiye'nin ulusal çıkarlarını her koşulda savunma kararlılığında olduğunu vurguladı.

Kaynak: A Haber