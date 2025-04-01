Mansur Yavaş'tan 'Mahir Polat' Çağrısı: 'Tutuksuz Yargılanması Vicdani Bir Yükümlülük'

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) başlatılan soruşturmalar kapsamında tutuklanan ve tutuklanmasının ardından yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle anjiyo yapılan İBB Genel Sekreteri Mahir Polat için bir paylaşımda bulundu.

Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu şartlar altında Mahir Polat’ın tutuksuz yargılanması, hem insani bir gereklilik hem de sorumluluk makamında olan herkes için vicdani bir yükümlülüktür" ifadelerini kullandı.

Yavaş paylaşımının tamamında şunları kaydetti:

Yargılamaların adil olması kadar, insani olması da önemlidir. Tarihi Kentler Birliği Genel Sekreterimiz Sayın Mahir Polat’ın yaşadığı sağlık sorunları ortadır. Bu şartlar altında Mahir Polat’ın tutuksuz yargılanması, hem insani bir gereklilik hem de sorumluluk makamında olan herkes için vicdani bir yükümlülüktür.

Yargılamaların adil olması kadar, insani olması da önemlidir.



Tarihi Kentler Birliği Genel Sekreterimiz Sayın Mahir Polat’ın yaşadığı sağlık sorunları ortadır.



Bu şartlar altında Mahir Polat’ın tutuksuz yargılanması, hem insani bir gereklilik hem de sorumluluk makamında olan… pic.twitter.com/OS4T51WzOe — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) April 1, 2025

Rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırılan Mahir Polat, yoğun bakıma alınmış ve anjiyo yapılmıştı. Polat, dün yeniden hastaneden cezaevine sevk edilmişti.

Kaynak: Haber Merkezi