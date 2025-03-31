Dün Anjiyo Yapılmıştı, Mahir Polat Yeniden Cezaevine Sevk Edildi

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, cezaevinde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle Küçükçekmece’deki Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilmişti. Jandarma ve polis ekipleri eşliğinde hastaneye getirilen Polat’a doktorlar tarafından ilk müdahale yapılmıştı.

Yüksek tansiyon teşhisi konulan ve müşahede altına alınan Polat, dün anjiyo oldu. Tedavisi tamamlanan Polat’ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Avukatı Erkam Erdem, Mahir Polat’ın öğle saatlerinde taburcu edilerek tekrar cezaevine götürüldüğünü açıkladı. Erdem, cezaevi koşulları sebebiyle sağlık sorunun tekrar edebileceğine dikkati çekerek tahliyesi için başvuracaklarını dile getirdi.

Kaynak: DHA-ANKA