Diyarbakır'da Kadın Cinayeti: Katil Yine 'Eş'

Diyarbakır'da, Dilan Aslan isimli kadın evli olduğu erkek tarafından silahla vuruldu. Ağır yaralanan Dilan Aslan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay yerinden kaçan fail, daha sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, Aslan'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA