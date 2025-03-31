Yer: Hatay... Burada Oturanın Vay Haline! Tam 107 Basamak

Hatay’ın Belen ilçesinde vatandaşlar evlerine 107 basamaklı merdiveni kullanarak ulaşıyor. Uzun yıllar önce uçurumun kenarına inşa edilen ve tam 107 basamağı bulunan merdiven, evlerine ulaşmak için buradan geçmek zorunda kalan vatandaşları zaman zaman canından bezdiriyor.

İlk zamanlarda 121 basamaklı olarak inşa edilen merdiven daha sonradan 107 basamağa düşürülürken, vatandaşlar basamakları dinlene dinlene çıkarak Belens’in manzarasıyla da karşılaşıyorlar. Uçurumun kenarındaki onlarca basamaklı merdiven görünümü ve meşakkatiyle bölge halkı tarafından biliniyor.

‘İNMEK BİRAZ ZOR AMA…’

Merdivenleri yıllardır kullandıklarını belirten Kemal Güler isimli vatandaş, "Önceden 121 taneydi şu an 107 basamağa düştü. Genelde basamakları çıkarken dinlene dinlene çıkıyorum. Bu 107 basamağı her gün çıkıp inmek biraz zor ama bir yandan da güzel duruyor ve mecbur kullanmak zorundayız. Bu basamakları çıktıktan sonra iyi tarafı da var 107 basamağı çıktıktan sonra geriye dönüp baktığımızda güzel bir manzarayla karşı karşıya kalıyoruz. 107 basamağın en sonunda güzel manzaranın da keyfine bakıyoruz" ifadelerini kullandı.

‘DAHA ÖNCE 121 BASAMAKTI’

Bir başka vatandaş ise, basamakların zaman içinde nasıl azaldığını şöyle anlattı:

"Sık sık bu merdivenleri kullanıyoruz. Bu sayı değişti daha önce fazlaydı şimdi birkaç basamak kırıldı galiba ondan dolayı azaldı. Burada bulunan basamak sayısı 107 daha önce 121 basamaktı bizzat saydım.”

Kaynak: İHA