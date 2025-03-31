Yer: Hatay... Burada Oturanın Vay Haline! Tam 107 Basamak

Hatay'ın Belen ilçesinde vatandaşlar evlerine ulaşabilmek için uçurumun kenarına yapılan merdiveni çıkmak zorunda kalıyor. 107 basamağı bulunan merdiven zaman zaman vatandaşları canından bezdirirken, eşsiz manzarasıyla da seyir zevki sunuyor.

Son Güncelleme:

Hatay’ın Belen ilçesinde vatandaşlar evlerine 107 basamaklı merdiveni kullanarak ulaşıyor. Uzun yıllar önce uçurumun kenarına inşa edilen ve tam 107 basamağı bulunan merdiven, evlerine ulaşmak için buradan geçmek zorunda kalan vatandaşları zaman zaman canından bezdiriyor.

İlk zamanlarda 121 basamaklı olarak inşa edilen merdiven daha sonradan 107 basamağa düşürülürken, vatandaşlar basamakları dinlene dinlene çıkarak Belens’in manzarasıyla da karşılaşıyorlar. Uçurumun kenarındaki onlarca basamaklı merdiven görünümü ve meşakkatiyle bölge halkı tarafından biliniyor.

Yer: Hatay... Burada Oturanın Vay Haline! Tam 107 Basamak - Resim : 1

‘İNMEK BİRAZ ZOR AMA…’

Merdivenleri yıllardır kullandıklarını belirten Kemal Güler isimli vatandaş, "Önceden 121 taneydi şu an 107 basamağa düştü. Genelde basamakları çıkarken dinlene dinlene çıkıyorum. Bu 107 basamağı her gün çıkıp inmek biraz zor ama bir yandan da güzel duruyor ve mecbur kullanmak zorundayız. Bu basamakları çıktıktan sonra iyi tarafı da var 107 basamağı çıktıktan sonra geriye dönüp baktığımızda güzel bir manzarayla karşı karşıya kalıyoruz. 107 basamağın en sonunda güzel manzaranın da keyfine bakıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yer: Hatay... Burada Oturanın Vay Haline! Tam 107 Basamak - Resim : 2

‘DAHA ÖNCE 121 BASAMAKTI’

Bir başka vatandaş ise, basamakların zaman içinde nasıl azaldığını şöyle anlattı:

"Sık sık bu merdivenleri kullanıyoruz. Bu sayı değişti daha önce fazlaydı şimdi birkaç basamak kırıldı galiba ondan dolayı azaldı. Burada bulunan basamak sayısı 107 daha önce 121 basamaktı bizzat saydım.”

150 Yaşındaki Ağaçlardan Toplanıyor: Ödemi Atıp, Kanı Temizliyor! Kilosu 200 Liradan Satışı Başladı150 Yaşındaki Ağaçlardan Toplanıyor: Ödemi Atıp, Kanı Temizliyor! Kilosu 200 Liradan Satışı BaşladıGüncel
Arazileri İçin Direnen Köylüler Mahkemeye Sevk EdildiArazileri İçin Direnen Köylüler Mahkemeye Sevk EdildiGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Hatay
Son Güncelleme:
Bayramın 1. Günü BİM, ŞOK, A101 Açık Olacak mı? İşte Bayramın İlk Gününe Dair Detaylar Bayramın 1. Günü BİM, ŞOK, A101 Açık Olacak mı? İşte Bayramın İlk Gününe Dair Detaylar
CHP'li Gürer'den 'Gıda İsrafı'nın Azaltılması İçin Çağrı CHP'li Gürer'den 'Gıda İsrafı'nın Azaltılması İçin Çağrı
200 Yıllık İnanılmaz Gelenek… Ne Fıstıklı Ne Cevizli Bu Baklavanın İçindekini Duyan Şaşıp Kalıyor 200 Yıllık İnanılmaz Gelenek… Ne Fıstıklı Ne Cevizli Bu Baklavanın İçindekini Duyan Şaşıp Kalıyor
Ne Peynir Ne de Kefir! Hepsinden 10 Kat Daha Faydalı, Kemikleri Çelik Gibi Sağlam Yapıyor Ne Peynir Ne de Kefir! Hepsinden 10 Kat Daha Faydalı, Kemikleri Çelik Gibi Sağlam Yapıyor
ÇOK OKUNANLAR
Volkan Konak'ın Vasiyeti Ortaya Çıktı: 'Beni Toprağa Gömmesinler...' Volkan Konak'ın Vasiyeti Ortaya Çıktı
Sanat Dünyasının Acı Kaybı! Volkan Konak Hayatını Kaybetti Volkan Konak Hayatını Kaybetti
İngiliz Devi Türkiye'den Tamamen Çekiliyor: En Hızlı Büyüyen Şirketler Arasındaydı İngiliz Devi Türkiye'den Tamamen Çekiliyor: En Hızlı Büyüyen Şirketler Arasındaydı
Ünlü Spor Salonu Zinciri İflas Etti: Tüm Şubeleri Teker Teker Kapandı Ünlü Spor Salonu Zinciri İflas Etti
Sabancı Holding’de Yeni Rekor Sabancı Holding’de Yeni Rekor