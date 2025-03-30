İntihar mı Cinayet mi? Üniversiteli Büşra'nın Şüpheli Ölümü

Türkiye'de giderek artan şüpheli kadın ölümlerine bir yenisi daha eklendi. Aydın'da üniversite öğrencisi Büşra Cin'in cansız bedeni, Özcan K. isimli erkeğin evinde silahla vurulmuş halde bulundu. Olaya ilişkin Özcan K. gözaltına alındı.

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İntihar mı Cinayet mi? Üniversiteli Büşra'nın Şüpheli Ölümü

Olay, Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana geldi. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uluslararası İlişkiler Bölümü son sınıf öğrencisi Büşra Cin (24), erkek arkadaşı olduğu öğrenilen Özcan K. isimli erkeğin evinde ölü bulundu.

İddiaya göre, eve dönen Özcan K., polisi arayıp Büşra Cin'i yatakta kanlar içerisinde hareketsiz bulduğunu söyledi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İntihar mı Cinayet mi? Üniversiteli Büşra'nın Şüpheli Ölümü - Resim : 1

SİLAHLA GÖĞSÜNDEN VURULMUŞ

İncelemede, tabancayla göğsünden vurulan Cin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cin'in cenazesi otopsi için ADÜ Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İntihar mı Cinayet mi? Üniversiteli Büşra'nın Şüpheli Ölümü - Resim : 2

Olaya ilişkin Özcan K. gözaltına alındı.

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Kaynak: DHA

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Aydın Kadın cinayetleri
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