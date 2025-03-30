Adana’da Sessiz Bayramlaşma, 'Ölüler Kıraathanesi'nde Bayram Geleneği Bozulmadı

Adana'nın Kozan ilçesinde, vefat edenlerin fotoğrafları ve lakaplarının bulunduğu 'Ölüler Kıraathanesi' olarak bilinen mekânda geleneksel bayramlaşma yapılarak dua edildi.

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Adana’da Sessiz Bayramlaşma, 'Ölüler Kıraathanesi'nde Bayram Geleneği Bozulmadı

Adana'nın İlçe merkezindeki tarihi çarşıda, her kesimden insanın uğrak noktası haline gelen ve 'Ölüler Kıraathanesi' olarak bilinen Karataş Kıraathanesi'nde Ramazan Bayramı vesilesiyle bazı vatandaşlar bir araya geldi. İlçede vefat eden yaklaşık 800 kişinin lakaplarıyla birlikte fotoğraflarının yer aldığı duvarlar arasında dua edilerek bayramlaşma gerçekleştirildi. Gelenek hâline gelen bu programda, vefat edenler anıldı.

Adana’da Sessiz Bayramlaşma, 'Ölüler Kıraathanesi'nde Bayram Geleneği Bozulmadı - Resim : 1

BÜROKRAT, ESNAF, VATANDAŞ...

Bu yıl da Ramazan ayında geleneği sürdürdüklerini ifade eden işletme sahibi Nejat Karataş, "Bayram günü bir araya geldik. Burada yaklaşık 800 fotoğraf var. Hepsini de, ilçemizde tanırız biliriz iyi insanlar. Dualarla hatıralarını yad edelim istedik. Duamızı gerçekleştirdik. Burada ilçemizdeki siyasi bürokrat vatandaş esnaf herkesin fotoğrafı var. Vefat eden devlet büyüklerimizin de fotoğrafları yer alıyor. Bu bayramda dualarla onları anarak bayramlaşıyoruz" dedi.

Adana’da Sessiz Bayramlaşma, 'Ölüler Kıraathanesi'nde Bayram Geleneği Bozulmadı - Resim : 2

'FARKLI BİR ATMOSFER'

Vefat edenler için mevlit okuyup dua ettiklerini dile getiren imam hatip Fatih Şahin, "Bu kıraathane Kozan'ımızın simgesi. İlçemizde vefat eden vatandaşların resimleri sergileniyor. Tanıyanlar gelir dua eder. Farklı bir atmosfer" diye konuştu.

Adana’da Sessiz Bayramlaşma, 'Ölüler Kıraathanesi'nde Bayram Geleneği Bozulmadı - Resim : 3

50 - 60 YILLIK DOSTALARA VEFA

Kıraathane sakinlerinden Mahmut Küpeli ise, "50-60 yıllık dostlarımız vardı. Burada vefat eden arkadaşlarımızı yad etmek adına geldik ve dua ettik. Hepsi birbirinden iyi insanlardı mekânları cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Adana Ramazan Bayramı
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