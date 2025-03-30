İstanbul'da Yola Çıkan Yandı: Yoğunluk Yüzde 80'e Ulaştı, Trafik Kilit

Dokuz günlük bayram tatilinin başlamasıyla birlikte kimi vatandaşlar şehir dışına çıkmayı tercih ederken, İstanbul’da trafik yoğunluğu meydana geldi. İBB verilen göre kent genelinde yoğunluk yüzde 80 olarak ölçülürken, Anadolu Yakası’nda trafik yüzde 90 ile durma noktasına geldi. Avrupa Yakası’nda ise trafik yoğunluğu yüzde 72 olarak ölçüldü.

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Dokuz günlük Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte Türkiye genelinde şehirlerarası yolculuk vakti de başladı. Çok sayıda vatandaş başta büyükşehirler olmak üzere tatil nedeniyle yollara düşerken, dün gece itibariyle Anadolu ve Kuzey Marmara otoyollarının Sakarya geçişinde yoğunluk yaşandı.

İstanbul'da Yola Çıkan Yandı: Yoğunluk Yüzde 80'e Ulaştı, Trafik Kilit - Resim : 1

Otoyolların kesişim noktası olan Akyazı ile Hendek ilçelerinde de uzun araç kuyrukları vardı.

İstanbul'da Yola Çıkan Yandı: Yoğunluk Yüzde 80'e Ulaştı, Trafik Kilit - Resim : 2

İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLU YÜZDE 80’E DAYANDI

9 günlük bayram tatili nedeniyle vatandaşlar büyükşehirlerden tatil beldelerine ve memleketlerine doğru yola çıkarken, İstanbul’da Pazar günü olmasına rağmen trafik durma noktasına geldi.

İstanbul'da Yola Çıkan Yandı: Yoğunluk Yüzde 80'e Ulaştı, Trafik Kilit - Resim : 3

Bayramın ilk gününde kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 80’e yükseldi. Anadolu Yakası’ndaki trafik yoğunluğu yüzde 90, Avrupa Yakasında ise yüzde 72 olarak ölçüldü.

İstanbul'da Yola Çıkan Yandı: Yoğunluk Yüzde 80'e Ulaştı, Trafik Kilit - Resim : 4

Kaynak: Haber Merkezi

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