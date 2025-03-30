Bayramın İlk Gününde Kayseri’de Mezarlıklara Akın Edildi
Ramazan Bayramı'nın birinci günü dolayısıyla Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde vatandaşlar mezarlıklara giderek, sevdikleri için dualar etti.
Ramazan Bayramı'nın ilk günü münasebetiyle vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren mezarlık ziyareti gerçekleştirdi.
Yeşilhisar ilçesinde mezarlıklara giden vatandaşlar Kuranı Kerim okuyarak dualar etti. Mezarlıklarda oluşan ziyaret yoğunluğu, dron kamera ile kayıt altına alındı.
Kaynak: İHA
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