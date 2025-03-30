Mahalleye Yaklaşan Domuz Sürüsü Panik Yarattı
Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı Gökçeli Mahallesi'nde ormanlık alanda görülen domuz sürüsü mahalleliler arasında paniğe yol açtı.
Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı Gökçeli Mahallesi'nde ormanlık alandan mahalleye doğru yaklaşan domuz sürüsü mahalleliler tarafından fark edildi. Mahalleliler, şaşkınlıkla karşıladıkları bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydederek; domuz sürüsü özellikle tarım ve hayvancılıktan geçimini sağlayan mahalleliler arasında tedirginlik yarattı.
Domuzların tarım arazilerine zarar verebileceği ve mahalleye kadar inebileceği yönündeki endişelerini dile getiren vatandaşlar, yetkililerin gerekli önlemleri almasını istedi.
Kaynak: İHA