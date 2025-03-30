Avcılar’da Bir Binada Yangın! Dumanlar Gökyüzünü Kapladı
Avcılar Yeşilkent’te bulunan dört katlı bir binanın çatı katında, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevler hızla yayılıp yan binanın çatı katına da sıçrarken, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Olay, saat 14.30 sularında G-118 Sokak’ta meydana geldi. Çatı katında başlayan yangın kısa sürede büyüyerek gökyüzüne yoğun duman ve alevler yükselmesine neden oldu. Alevlerin yan apartmana sıçraması paniğe yol açarken, bina sakinleri hızla dışarı çıkarak güvenli bölgeye geçti.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda yangın söndürüldü.
Yangının neden çıktığını belirlemek amacıyla inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA-İHA
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