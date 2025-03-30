Avcılar’da Bir Binada Yangın! Dumanlar Gökyüzünü Kapladı

Avcılar Yeşilkent’te bulunan dört katlı bir binanın çatı katında, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevler hızla yayılıp yan binanın çatı katına da sıçrarken, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Son Güncelleme:

Olay, saat 14.30 sularında G-118 Sokak’ta meydana geldi. Çatı katında başlayan yangın kısa sürede büyüyerek gökyüzüne yoğun duman ve alevler yükselmesine neden oldu. Alevlerin yan apartmana sıçraması paniğe yol açarken, bina sakinleri hızla dışarı çıkarak güvenli bölgeye geçti.

Avcılar’da Bir Binada Yangın! Dumanlar Gökyüzünü Kapladı - Resim : 1

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda yangın söndürüldü.

Yangının neden çıktığını belirlemek amacıyla inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA-İHA

Etiketler
İstanbul Avcılar Yangın
Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum’dan İmamoğlu Eylemlerine İlginç Yorum Mehmet Uçum’dan İmamoğlu Eylemlerine İlginç Yorum
Bayramın 1. Günü BİM, ŞOK, A101 Açık Olacak mı? İşte Bayramın İlk Gününe Dair Detaylar Bayramın 1. Günü BİM, ŞOK, A101 Açık Olacak mı? İşte Bayramın İlk Gününe Dair Detaylar
19 Yıl, 400 Duruşmalık Boşanma Davası Sil Baştan: 'Ben Akıllandım' Dedi Tekrar Evlendi! Son Noktayı ATK Koyacak 19 Yıl 400 Duruşmalık Boşanma Davası Sil Baştan: Son Noktayı ATK Koyacak
İBB Başkanvekili Seçilen Nuri Aslan Kimdir Kaç Yaşında ve Nereli? İBB Başkanvekili Seçilen Nuri Aslan Kimdir Kaç Yaşında ve Nereli?
ÇOK OKUNANLAR
Bayram Sonrası Altın Alıp Satacaklar Soğuk Terler Dökecek, Kuyumcularda Yeni Düzenleme! Ağır Para Cezası Var Bayram Sonrası Kuyumcuya Giden Soğuk Terler Dökecek
Cengiz Holding’den Dikkat Çeken Hamle! İlk Dev Adım Olacak Cengiz Holding’den Dikkat Çeken Hamle! İlk Dev Adım Olacak
Konut Alacaklara İslam Memiş'ten Hayati Uyarı! Rekora Hazır Olun Konut Alacaklara İslam Memiş'ten Hayati Uyarı! Rekora Hazır Olun
İsa Karakaş Duyurdu! Emekliye Seyyanen Zam Ve Refah Payı Detayı! En Düşük Maaş Bu Rakama Yükselecek İsa Karakaş Duyurdu! Emekliye Seyyanen Zam Ve Refah Payı Detayı! En Düşük Maaş Bu Rakama Yükselecek
Son Anketten Çarpıcı Sonuç! Birinci Parti Belli Oldu Birinci Parti Belli Oldu