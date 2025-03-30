Avcılar’da Bir Binada Yangın! Dumanlar Gökyüzünü Kapladı

Olay, saat 14.30 sularında G-118 Sokak’ta meydana geldi. Çatı katında başlayan yangın kısa sürede büyüyerek gökyüzüne yoğun duman ve alevler yükselmesine neden oldu. Alevlerin yan apartmana sıçraması paniğe yol açarken, bina sakinleri hızla dışarı çıkarak güvenli bölgeye geçti.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda yangın söndürüldü.

Yangının neden çıktığını belirlemek amacıyla inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA-İHA