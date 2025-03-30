İletişim Altun'dan, 'Uluslararası Sıfır Atık Günü' Mesajı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından, 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü dolayısıyla mesaj paylaştı..

İnsanoğlunun, globalleşme, artan üretim araçları ve yaygın sanayiyle birlikte doğayla kurduğu kadim dengeyi adım adım kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını belirten Altun, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Globalleşme, artan üretim araçları ve yaygın sanayi ile birlikte insanoğlu, doğayla kurduğu kadim dengeyi, adım adım kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır. Bu süreçte Sıfır Atık, yalnızca bir geri dönüşüm hareketi değil; aynı zamanda insanın tabiatla olan ilişkisini yeniden gözden geçirmesi gerektiğini hatırlatan güçlü bir çağrıdır. Bugün, bireylerden kurumlara, devletlerden uluslararası kuruluşlara kadar herkesin daha temiz ve yaşanabilir bir dünya idealine katkı sunma sorumluluğu vardır. Bu bilinç doğrultusunda, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde hayata geçirilen Sıfır Atık Hareketi, Türkiye'nin bu alandaki liderliğini perçinlemiş, küresel farkındalığın oluşumuna da öncülük etmiştir. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak bizler de bu büyük dönüşüm hareketini desteklemeyi, Sıfır Atık bilincini topluma yayma ve çevre hassasiyetini artırma noktasında üzerimize düşeni yapmayı sürdürüyoruz. 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü vesilesiyle bir kez daha vurgulamak isterim ki gelecek nesillere daha temiz, daha yaşanabilir ve ihya edilmiş bir dünya bırakmak, hepimizin ortak sorumluluğudur. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu kıymetli emaneti korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak adına hep birlikte kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz"

Kaynak: AA