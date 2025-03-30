Kırklareli Sağanak Yağışın Etkisi Altında

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Kırklareli genelinde sağanak yağış etkili oluyor. Yağışa hazırlıksız yakalanan kimi vatandaşlar otobüs durakları ile dükkanların tentelerinin altına girerek kendini korumaya çalıştı.

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Kırklareli Sağanak Yağışın Etkisi Altında

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından bayramın ilk gününde sağanak yağış Kırklareli genelinde etkili oluyor.

Yağış sebebiyle önceden tedbir alan vatandaşlar şemsiyeleriyle korunmaya çalışırken, tedbirsiz şekilde dışarı çıkan kim vatandaşlar ise otobüs durakları ve dükkanların tenteleri altına girerek kendilerini sağanak yağıştan korumaya çalıştı.

Kırklareli Sağanak Yağışın Etkisi Altında - Resim : 1

Etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri meydana gelirken, itfaiye ekipleri ise su biriken noktalarda birikintilere müdahale ederek rögar kapaklarını açtı.

Hava sıcaklığının 10 derece ölçüldüğü kentte yağışların süreceği tahmin ediliyor.

Kaynak: İHA

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