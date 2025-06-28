Ünlü Pirinç Markasının İçinden Çıktı: Herkes Pilavı Onunla Yapıyordu

GERİ ÇAĞRILAN ÜRÜNLERİN LİSTESİ

Geri çağırma kararı, binlerce paket ürünü kapsıyor. Uyarı yapılan ürünler şunlar:

200 gram susamlı pirinç karışımı: Etiketinde belirtilmeyen süt içeriği

200 gram dal sarımsaklı pirinç karışımı: Süt ve buğday içeriyor

200 gram Moringa, Vallarai, Horsegram ve Curry Leaf karışımları: Buğday içeriyor

SAĞLIK RİSKİ OLUŞTURABİLİR

FDA, özellikle süt ve buğday alerjisi bulunan tüketicilerin bu ürünleri kesinlikle tüketmemesi gerektiğini vurguladı. Bu alerjenler, hafif belirtilerden hayatı tehdit eden anafilaktik şoka kadar değişen ciddi sağlık sorunlarına neden olabiliyor.