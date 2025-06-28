Ünlü Pirinç Markasının İçinden Çıktı: Herkes Pilavı Onunla Yapıyordu
İçeriğinde süt ve buğday bulunduğu halde etiketinde belirtilmeyen bazı pirinç ürünleri geri çağrıldı. Uzmanlar alerjisi olanlar için bu ürünlerin ciddi sağlık riskleri taşıdığı uyarısında bulundu.
Kaynak: Haber Merkezi
ABD’de alerjen uyarısı içermeyen bazı pirinç ürünlerinin satışı durduruldu. Etiketinde süt ve buğday gibi ciddi alerjiye yol açabilecek içeriklerin belirtilmediği ürünler için ülke genelinde geri çağırma kararı alındı. Yetkililer, bu ürünlerin özellikle alerjisi olan bireyler için sağlık riski oluşturabileceği uyarısında bulundu.
ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), gönüllü olarak başlatılan geri çağırma işlemini duyurdu. Etiketleme hatası nedeniyle içinde süt ve buğday bulunduğu halde belirtilmeyen pirinç karışımları, “Sınıf II” kategorisine alındı. Bu sınıf, kalıcı olmayan ancak tıbbi müdahale gerektirebilecek sağlık risklerini ifade ediyor.
PİRİNÇ MARKASININ SATIŞLARI DURDURULDU
Teksas merkezli NatureMills US Inc., yaptığı açıklamada söz konusu ürünlerin geri çağırıldığını bildirdi. Etiketleme hatası, şirketin kendi iç denetimleri sırasında fark edildi. Firma, hatanın ardından hızlı bir şekilde düzeltici adımlar attığını açıkladı.
GERİ ÇAĞRILAN ÜRÜNLERİN LİSTESİ
Geri çağırma kararı, binlerce paket ürünü kapsıyor. Uyarı yapılan ürünler şunlar:
200 gram susamlı pirinç karışımı: Etiketinde belirtilmeyen süt içeriği
200 gram dal sarımsaklı pirinç karışımı: Süt ve buğday içeriyor
200 gram Moringa, Vallarai, Horsegram ve Curry Leaf karışımları: Buğday içeriyor
SAĞLIK RİSKİ OLUŞTURABİLİR
FDA, özellikle süt ve buğday alerjisi bulunan tüketicilerin bu ürünleri kesinlikle tüketmemesi gerektiğini vurguladı. Bu alerjenler, hafif belirtilerden hayatı tehdit eden anafilaktik şoka kadar değişen ciddi sağlık sorunlarına neden olabiliyor.