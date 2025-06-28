TasteAtlas Dünyanın En İyi 100 Dondurmacısını Açıkladı: Türkiye'den Listeye 2 Dondurmacı Girebildi
TasteAtlas tarafından hazırlanan dünyanın en iyi 100 dondurmacısı listesi açıklandı. Türkiye’den listeye sadece iki dondurmacı girebildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Yaz aylarında serinlemek isteyenlerin vazgeçilmezi olan dondurma, sadece bir tatlı değil, aynı zamanda bir lezzet yarışı. Dünya genelinde binlerce yemek ve içeceği değerlendiren ünlü gastronomi platformu TasteAtlas, dünyanın en iyi 100 dondurmacısını açıkladı. Listede Türkiye'den sadece iki dondurmacı yer bulabildi.
TÜRKİYE’DEN SADECE 2 DONDURMACI LİSTEYE GİREBİLDİ
Uluslararası alanda birçok restoranı ve yerel lezzeti derecelendiren TasteAtlas’ın 2025 yılı için hazırladığı listede Türkiye'den sadece iki dondurmacı kendine yer buldu. Bu başarı, Türk dondurmasının dünya çapında hala iddiasını koruduğunu gösterdi.
TasteAtlas listesinde yer alan dondurmacılar, yalnızca lezzet kriterine göre değil, sunum, ürün kalitesi ve kullanıcı yorumları gibi birçok başlığa göre değerlendiriliyor. İşte dünyanın en iyi 100 dondurmacısı...
1. Vivoli – Florence, İtalya – 1929 – Crema
2. Badiani – Florence, İtalya – 1932 – Buontalenti
3. Angelo Brocato – New Orleans, ABD – 1905 – Amaretto
4. Cadore – Buenos Aires, Arjantin – 1957 – Dulce de leche
5. La Carraia – Florence, İtalya – 1990 – Ricotta & Pear
6. Fentons – Oakland, ABD – 1894 – Rocky Road
7. La Romana – Rimini, İtalya – 1947 – Bacio di Dama
8. Dondurmacı Ali Usta – İstanbul, Türkiye – 1969 – Fıstıklı dondurma
9. Santini – Lizbon, Portekiz – 1949 – Hindistancevizi
10. Old Bridge – Roma, İtalya – 1984 – Ricotta & Fıstık
11. SuzuKien – Tokyo, Japonya – 1848 –Matcha
12. Don Peppinu – Catania, İtalya – 1960 – Tuzlu Fıstık
13. Zanoni & Zanoni – Viyana, Avusturya – 1971 – Fındık
14. Dei Neri – Florence, İtalya – 1989 – Ricotta & İncir
15. Los Italianos – Granada, İspanya – 1936 – Cassata
16. Giolitti – Roma, İtalya – 1900 – Rice (Pirinç)
17. Toscanini’s – Cambridge, ABD – 1981 – B3 (Brown Sugar-Brown Butter-Brownies)
18. Margie’s Candies – Chicago, ABD – 1957 – Turtle Sundae
19. Cows – Cavendish, Kanada – 1983 – Wowie Cowie
20. Berthillon – Paris, Fransa – 1954 – Wild Strawberry
21. Eis Fontanella – Mannheim, Almanya – 1906 – Spaghetti Eis
22. Pabba’s – Mangaluru, Hindistan – 1975 – Gadbad
23. Murphy’s Ice Cream – Dingle, İrlanda – 2000 – Dingle Sea Salt
24. Nevería Roxy – Mexico City, Meksika – 1946 – Mamey
25. Swensen’s – San Francisco, ABD – 1948 – Swiss Orange Chip
26. Rapanui – Bariloche, Arjantin – 1948 – Chocolate
27. Perché No!... – Florence, İtalya – 1939 – Sesame Seeds
28. Leopold’s – Savannah, ABD – 1919 – Tutti Frutti
29. Fatamorgana – Roma, İtalya – 2003 – Chocolate
30. Dei Gracchi – Roma, İtalya – 1999 – Pistachio
31. Moomers – Traverse City, ABD – 1998 – Cherries Moobilee
32. Naturals – Mumbai, Hindistan – 1984 – Tender Coconut
33. Ghirardelli Ice Cream & Chocolate Shop – San Francisco, ABD – 1966 – Chocolate Sundae
34. Ed’s Real Scoop – Toronto, Kanada – 2000 – Burnt Marshmallow
35. Pozzetto Gelato – Paris, Fransa – 2005 – Fior di Latte
36. Mitchell’s Ice Cream – San Francisco, ABD – 1953 – Lucuma
37. K. Rustom & Co. – Mumbai, Hindistan – 1953 – Mango Sandwich
38. Frigidarium – Roma, İtalya – 1988 – Frigidarium’lı karışık lezzet
39. Galleria 49 – Bologna, İtalya – 1998 – Pistachio
40. Dondoli – San Gimignano, İtalya – 1992 – Crema di Santa Fina
41. Alaska – Venedik, İtalya – 1987 – Zencefil
42. Chinatown Ice Cream Factory – New York, ABD – 1978 – Lychee
43. Nico – Venedik, İtalya – 1937 – Gianduiotto
44. Monte Pelmo – Amsterdam, Hollanda – 1957 – Fındık
45. Pepino – Torino, İtalya – 1884 – Pinguino (sıcak çikolata kaplamalı)
46. Valentino – Roma, İtalya – 1947 – Dark Chocolate
47. Fosselman’s – Alhambra, ABD – 1919 – Taro
48. Gelato Messina – Sidney, Avustralya – 2002 – Caramel & White Chocolate
49. Sorveteria Cairu – Belém, Brezilya – 1964 – Açaí
50. Ragusa es Italia – Jakarta, Endonezya – 1932 – Spaghetti Ice Cream
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100. Mado – İstanbul, Türkiye – 1850 – Fıstıklı dondurma