TasteAtlas Dünyanın En İyi 100 Dondurmacısını Açıkladı: Türkiye'den Listeye 2 Dondurmacı Girebildi

TÜRKİYE’DEN SADECE 2 DONDURMACI LİSTEYE GİREBİLDİ

Uluslararası alanda birçok restoranı ve yerel lezzeti derecelendiren TasteAtlas’ın 2025 yılı için hazırladığı listede Türkiye'den sadece iki dondurmacı kendine yer buldu. Bu başarı, Türk dondurmasının dünya çapında hala iddiasını koruduğunu gösterdi.

TasteAtlas listesinde yer alan dondurmacılar, yalnızca lezzet kriterine göre değil, sunum, ürün kalitesi ve kullanıcı yorumları gibi birçok başlığa göre değerlendiriliyor. İşte dünyanın en iyi 100 dondurmacısı...