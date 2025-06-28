Altın Almanın 'En Ucuz Saati' Belli Oldu: Fiyatlar O Saatte Resmen Sıfırdan Başlıyor
Altın yatırımı yaparken doğru zamanlamanın önemi her geçen gün artıyor. Uzmanlar, sadece gün seçmenin değil, saatlik hareketleri takip etmenin de kritik olduğunu vurguluyor. Araştırmalara göre, sabah saatleri altın fiyatlarının daha düşük ve stabil seyrettiği bir zaman dilimi olarak öne çıkıyor. Bu saatlerde alım yapmayan yatırımcılar, gün içindeki dalgalanmalar nedeniyle zarar riskiyle karşılaşabiliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Altın, uzun yıllardır güvenli bir yatırım aracı olarak görülüyor. Ancak son dönemde küresel ekonomik belirsizlikler, döviz kurlarındaki oynaklık ve jeopolitik gelişmeler, altın fiyatlarında anlık değişimlere yol açıyor. Finans uzmanları, bu dalgalanmaların saatlik bazda bile ciddi etkiler yaratabildiğine dikkat çekiyor. Yanlış bir zamanlamayla yapılan alımlar, aynı gün içinde bile yatırımcıyı zarara uğratabiliyor.
SABAH SAATLERİ NEDEN KÂRLI?
Uzmanlara göre, sabah saatleri altın alımı için en uygun zaman dilimlerinden biri. Bunun temel nedeni, ABD piyasalarının henüz aktif olmadığı bu saatlerde fiyatların küresel etkilerden daha az etkilenmesi. Türkiye iç piyasasında da bu zaman diliminde daha sakin ve dengeli bir fiyat seyri gözleniyor. Öğle saatlerine doğru ise piyasalardaki işlem hacmi düşüyor ve fiyatlar geçici bir durgunluk dönemine giriyor. Bu sakinlik, bazı yatırımcılar için alım fırsatına dönüşürken, dikkatli olmayanlar için risk unsuru olabiliyor.
Yatırımcılara önerilen, piyasaları yakından takip ederek sabah saatlerindeki düşük fiyat avantajını değerlendirmeleri ve gün içindeki ani dalgalanmalara karşı temkinli olmaları. Altın alımında doğru saati yakalamak, kârlılığı artıran önemli bir strateji olarak öne çıkıyor.
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