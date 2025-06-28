Altın Almanın 'En Ucuz Saati' Belli Oldu: Fiyatlar O Saatte Resmen Sıfırdan Başlıyor

SABAH SAATLERİ NEDEN KÂRLI?

Uzmanlara göre, sabah saatleri altın alımı için en uygun zaman dilimlerinden biri. Bunun temel nedeni, ABD piyasalarının henüz aktif olmadığı bu saatlerde fiyatların küresel etkilerden daha az etkilenmesi. Türkiye iç piyasasında da bu zaman diliminde daha sakin ve dengeli bir fiyat seyri gözleniyor. Öğle saatlerine doğru ise piyasalardaki işlem hacmi düşüyor ve fiyatlar geçici bir durgunluk dönemine giriyor. Bu sakinlik, bazı yatırımcılar için alım fırsatına dönüşürken, dikkatli olmayanlar için risk unsuru olabiliyor.



