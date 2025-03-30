Korkunç Cinayet 14 Yıl Sonra Aydınlatıldı! Ailesi, Atıyla Birlikte Öldürüp Yakmış

Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Uçarsu Köyü'nde 13 Ağustos 2011'de kaybolan 48 yaşındaki Süleyman Demir'in başına gelenler 14 yıl sonra ortaya çıktı. Jandarma, üç çocuk babası Süleyman Demir'in şüpheli konumundaki eşi Ümmühan Demir (62) ile oğlu Hızır Demir'in (38) ifadesini yeniden aldı.

Yapılan araştırmalarda, Ümmühan Demir'in henüz 16 yaşındayken Süleyman Demir ile evlendirildiği ama evlilik öncesinde başka birinden olan oğlu Hızır'a hamile kaldığı ve Süleyman Demir'in bunu sonradan öğrendiği öne sürüldü.

CESEDİ DE PARÇALAMIŞLAR

Hızır Demir, annesinin amcasıyla ilişkisi olduğunu ve babasının da bunu öğrendikten sonra annesine sık sık şiddet uyguladığını, bu nedenle onu ormanlık alana çağırıp atıyla birlikte baltayla öldürdüklerini söyledi. Anne-oğulun cesedi parçalara ayırarak yok ettikleri ve Demir'in atını da öldürerek yaktıkları öğrenildi.

Kaynak: Sabah