Tapu Müdürüne Korkunç Tuzak! Uygunsuz Fotoğraflarını Çektiler, Cinayet İftirasıyla Korkuttular

Aydın’da, 19 Mart günü saat 23.00 sıralarında dehşete düşüren bir olay meydana geldi. Evinin kapısı çalınan Kuşadası Tapu ve Kadastro Müdürü İ.K, yemek siparişi vermediğini söyledi ve elinde silah bulunan bir erkek ve kurye kılığına girmiş kadın zorla eve girdi. Tapu ve Kadastro Müdürü İ.K’yi eter koklatıp bayıltan şahıslar, adamın bir kadınla uygunsuz fotoğraf ve videolarını çekerek İ.K’nin eline silah tutturup tetiğe basarak bir el ateş ettirdi.

Bir süre sonra kendine gelen İ.K, saldırganlardan ne istediklerini sordu. Silahlı kişilerin tapu müdürüne "Yarın İstanbul’dan bir arkadaşımız gelecek ve bir işi var, bu işi yapacaksın" dedikleri, eline tutuşturdukları silahla da cinayet işlendiğini söyleyerek korkuttukları ve bir kağıda zorla "50 bin dolar aldım" yazdırıp imza attırdıkları belirtildi. Müdürü çeşitli yöntemlerle tehdit eden şahıslar daha sonra evi terk etti.

İKİ AYRI OPERASYON

Yaşadığı korkunç olayı Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekiplerine anlatan İ.K'nin ihbarı sonrası İzmir’de ve Kuşadası’nda eşzamanlı operasyon düzenledi. İzmir’de düzenlenen operasyonda M.Ç., S.H.K. ve A.Ö. yakalandı. Kuşadası’nda yapılan operasyonda ise T.Ç., saklandığı yerde yakalandı.

Yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edilen kadın şüphelilerden A.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.Ç., S.H.K. ve T.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili bağlantısı olduğu tespit edilen iki şüphelinin ise yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA