Narin Güran’ın Ailesiyle Olan Son Fotoğrafları Ortaya Çıktı! İki Detay Dikkat Çekti

Diyarbakır’da canice öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmeden kısa bir süre önce ailesiyle birlikte çıktığı bir gezide çekilen fotoğrafları ortaya çıktı.

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Narin Güran’ın Ailesiyle Olan Son Fotoğrafları Ortaya Çıktı! İki Detay Dikkat Çekti

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Köyü’nde 21 Ağustos günü kaybolduktan 19 gün sonra evinden 1.5 kilometre uzaklıkta yer alan Eğertutmaz Deresi'nde bir çuval içinde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın ailesiyle gittiği bir gezide çektiği fotoğraf ortaya çıktı.

Narin Güran’ın Ailesiyle Olan Son Fotoğrafları Ortaya Çıktı! İki Detay Dikkat Çekti - Resim : 1

AYAKKABI VE TİŞÖRT DETAYI

Sabah Gazetesi'nden Hüseyin Kaçar'ın haberine göre, 8 yaşında hayattan koparılan Narin Güran'ın üzerinde, son çekilen fotoğrafta giydiği siyah tişörtü ile ayağındaki kırmızı terlikler vardı.

Narin Güran’ın Ailesiyle Olan Son Fotoğrafları Ortaya Çıktı! İki Detay Dikkat Çekti - Resim : 2

ANNE, AMCA VE AĞABEYE MÜEBBET HAPİS

28 Aralık 2024'te Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Narin'in annesi Yüksel Güran, amcası Salim Güran ve ağabeyi Enes Güran'a iştirak halinde kasten öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.

Cesedi dere yatağına saklayan komşu Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezası almıştı.

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Kaynak: Sabah

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