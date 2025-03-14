Narin Cinayetinin Perde Arkasını Meclis'te Anlattı

Narin Güran cinayeti soruşturmasında jandarmaya yönelik eleştirilere Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Hüseyin Kurtoğlu Meclis’te yanıt verdi. Ailenin yanlış yönlendirmelerine rağmen adli makamların devreye girmesiyle olayı çözüme ulaştırdıklarını söyleyen Kurtoğlu, medyada çok konuşulan bazı konulara da açıklık getirdi.

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Narin Cinayetinin Perde Arkasını Meclis'te Anlattı

Narin Güran cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma sürecinde yaşanan tartışmalara Meclis’te açıklık getirildi. Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Hüseyin Kurtoğlu, çocuk istismarlarına karşı alınacak önlemleri araştıran komisyonda yaptığı konuşmada, soruşturmanın aşamalarını ve eleştirilen noktaları detaylandırdı. Orgeneral Kurtoğlu, kayıp ihbarının alınmasından sonraki ilk üç gün içinde, ailenin ve köy halkının kolluk kuvvetlerini yanlış yönlendirmeye çalıştığının tespit edildiğini belirterek, üçüncü günden itibaren adli makamların devreye girdiğini ve tüm sürecin onların koordinasyonunda yürütüldüğünü ifade etti.

Narin Cinayetinin Perde Arkasını Meclis'te Anlattı - Resim : 1

"ÇEMBER DARALIYOR" SÖZLERİNE AÇIKLAMA

Soruşturma sürecinde kamuoyunda en çok merak edilen konulardan biri, İl Jandarma Komutanı’nın sekizinci gün yaptığı "Sonuca çok yaklaştık, çember daralıyor" açıklaması olmuştu. Orgeneral Kurtoğlu, bu açıklamanın, ailenin ve çevrenin güvenini kazanmak adına yapıldığını, çünkü olayın soruşturulmasını engellemek için pek çok yanıltıcı ihbarın ortaya atıldığını vurguladı. Kurtoğlu, medyada çıkan bazı haberlerin, bilgi almak için kritik olan kişileri susturduğunu ve soruşturmayı sekteye uğrattığını dile getirdi.

FALCIDAKİ KONUŞMALAR TUTANAK ALTINA ALINDI

Kamuoyunda tartışılan falcı meselesine de açıklık getiren Kurtoğlu, amca Salim Güran'ın jandarma eşliğinde falcıya gittiğini doğruladı. Ancak jandarmanın Salim Güran'ın falcı ziyaretine doğrudan katılmadığını söyledi. Süreci gözlemleyen bir personelin her konuşulanı tutanak altına aldığını ve komutanlığa bildirdiğini belirtti.

Narin Cinayetinin Perde Arkasını Meclis'te Anlattı - Resim : 2

ARAÇTA 480'DEN FAZLA BULGU

Narin’in cansız bedeninin, daha önce AFAD ve yerel ekipler tarafından aranan ancak bulunamayan bir bölgede, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı’nın özel dalgıç ekibi tarafından taşların altında tespit edildiği bildirildi. Soruşturma sırasında titiz kriminal incelemeler yapıldığını belirten Kurtoğlu, çocuğun cenazesinin taşındığı amcaya ait aracın dokuzuncu gün Van Kriminal Laboratuvarı’na götürülerek incelendiğini ve burada 480’den fazla bulguya ulaşıldığını ifade etti. Olayın çözümünde büyük bir başarı elde edildiğini belirten Orgeneral Kurtoğlu, jandarmanın profesyonelliğinin tartışmaya açık olmadığını ve medyanın süreci farklı şekilde yansıtmasının haksız bir algı oluşturduğunu söyledi.

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Kaynak: Hürriyet

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