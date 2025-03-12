Genelkurmay Başkanı Gürak, Paris Savunma Ve Güvenlik Forumu'na Katıldı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Paris Savunma ve Güvenlik Forumu'na katılım sağladı.

Genelkurmay Başkanı Gürak, Paris Savunma Ve Güvenlik Forumu'na Katıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi: "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, 11 Mart 2025 tarihinde Paris Savunma ve Güvenlik Forumuna katılmıştır. Forum esnasında Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Oramiral Tony Radakin ve Fransa Genelkurmay Başkanı Orgeneral Thierry Burkhard ile üçlü görüşme gerçekleştirmiştir"

Kaynak: ANKA

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