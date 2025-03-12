İBB'nin İftar Aracı Önünde Kavga! O Anlar Kameraya Yansıdı

Şişli'de, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait mobil iftar aracı önünde, sıraya girme tartışması nedeniyle çıkan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Mecidiyeköy’de dün akşam saatlerinde iftar için kumanya dağıtan İBB’nin mobil büfe aracına gelen iki kişi, sırada öne geçmek isteyince gerginlik yaşandı. Tartışma kısa sürede büyüyerek çevredeki vatandaşların da dahil olmasıyla kavgaya dönüştü.

Olay yerine müdahale eden zabıta ekipleri, kavgayı ayırmak için biber gazı kullandı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, olaya karışan kişileri polis merkezine götürdü. Kavga anları, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA

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