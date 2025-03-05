Narin Güran'ın Ölmeden Önceki Son İsteği: Gözaltına Alınmayan Ağabeyi Açıkladı

Diyarbakır’da kaybolduktan 21 gün cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın gözaltına alınmaya ağabeyi Baran Güran sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Kardeşi Narin’in ölmeden önceki son dileğini paylaşan Baran Güran, “Narin'im çok özledim. Kelimeler yetersiz geliyor kurban olduğum. Çok özledim seni Narin'im.” ifadelerini kullandı.

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Narin Güran'ın Ölmeden Önceki Son İsteği: Gözaltına Alınmayan Ağabeyi Açıkladı

Diyarbakır’da Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolduktan 21 gün sonra cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde çuvalın içinde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın ağabeyi Baran Güran’dan paylaşım geldi.

Baran Güran Instagram paylaşımında kardeşi Narin'in kendisinden son isteğini açıkladı.

Narin Güran'ın Ölmeden Önceki Son İsteği: Gözaltına Alınmayan Ağabeyi Açıkladı - Resim : 1

Baran, "En son gün kurban olduğum Narin'im ‘Abi sana bir şey diyeceğim’ dedin. ‘Bana soğuk kahve al’ dedin. Ben de "sana alırım" dedim. Güzel bacım sana kurban olayım. Narin'im çok özledim. Kelimeler yetersiz geliyor kurban olduğum. Çok özledim seni Narin'im.” ifadelerini kullandı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024’te kaybolan Narin Güran'ın 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde bir çuval içerisinde saklanmış ve üzeri taşlarla örtülmüş şekilde cansız bedenine ulaşılmıştı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden aralarında anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar'ın da bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı.

Narin Güran'ın Ölmeden Önceki Son İsteği: Gözaltına Alınmayan Ağabeyi Açıkladı - Resim : 2

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi Narin’in öldürülmesine ilişkin; anne Yüksel Güran, Enes Güran, Salim Güran’a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verirken, Nevzat Bahtiyar’a ise, “suç delillerini gizleme ve yok etmek” suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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