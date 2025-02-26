Narin Cinayeti Davasının Kilit İsminden İlk Kez Açıklama: Anne Yüksel Cezaevinde Ne Dedi?

Diyarbakır'da 21 Ağustos 2024'te kaybolan ve günler sonra evine yakın derede cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin soru işaretleri hala giderilmedi.

Narin'in öldürülmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan amcası Salim Güran, abisi Enes Güran, annesi Yüksel Güran hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. İtirafçı Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Ancak bu isimlerin Narin'i neden öldürdüğü sorusu henüz tam yanıt bulabilmiş değil.

KİLİT İSİM SERBEST

Tutuklu şüphelilerden yenge Hediye Güran ve amca Salim Güran'ın işçisi 16 yaşındaki R.A. geçtiğimiz günlerde tahliye edildi.

Soruşturmanın kilit isimlerinden biri olduğu iddia edilen ve Narin'in kaybolduğu gün annesi Yüksel ile görüşen Hediye Güran serbest kaldıktan sonra ilk defa açıklamalarda bulundu.

İLK KEZ KONUŞTU

Sabah’tan Hüseyin Kaçar’ın haberine göre; yenge Hediye Güran, Narin'in kaybolduğu gün annesi Yüksel ile evde 2 saate yakın oturdu. Hediye Güran, evden ayrıldığı sırada ve öncesinde Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar’ı görmediğini ifade etti.

YÜKSEL CEZAEVİNDE NE DEDİ?

Hediye Güran, katilin Nevzat Bahtiyar olduğunu iddia etti. Cezaevinde Yüksel'in kendisine, "Kızımın katili bulunsun, ben burada gerekirse bir ömür yatarım" dediğini söyledi.

'NARİN'İ ENES'E KURBAN ETMEZ'

Yüksel Güran'ın çocuklarına çok düşkün olduğunu belirten Hediye Güran, "Çocukları için canını verecek bir annedir. Enes'i de koruyacağına inanmıyorum. Narin'i Enes'e kurban etmez. Çünkü öyle biri değil" dedi.

Kaynak: Sabah