Eksi 12 Derecede Akılalmaz Meyve Koruma Yöntemi, Çiftçinin Sırrını Duyan İnanamadı

Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Yerkozlu köyünde 45 yaşındaki çifti Fatih Şahin, 400 meyve ağacını ilkbahar donlarından korumak için akılalmaz bir yönteme başvurdu.

Şahin, 6,5 dekarlık bahçede nektarin ağaçlarını üzerlerine su püskürterek dondan korudu. Çiftçi Şahin ağaçlarına 'dondurarak dondan koruma sistemi' uyguladı. Havadan kar tanesi gibi görünen buzla kaplı bahçe, görenlerde merak uyandırdı.

'AĞAÇ ERKEN UYANIYOR'

Hava sıcaklığının eksi 12 dereceye düşmesi sonrasında bu yöntemi uyguladığını söyleyen Şahin “Nektarin ağacı çeşidi nedeniyle erken uyanıyor. Soğuklardan etkilenebiliyor. Buzun içerisi ise sıcak oluyor. Tomurcuğun dışarıdaki soğuğu hissetmesini engelliyor” diye konuştu.

'MEĞERSE BUZMUŞ'

Şahin’in ağaçlarını görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken, Yukarı Baraklı köyünden Mustafa Gölbaşı “Ağaçların çiçek açtığını sandım. Bembeyaz çiçek açmış gibiydi. Meğerse buzmuş. Yeni gördük böyle bir sistemi” dedi.

'KÖPÜK SIKILDI SANDIM'

Güllü Gölbaşı ise "Meraktan öldük. Herkesin dikkatini çekmiş. Köpük sıkıldığını sananlar da var. Oysaki buz kaplamış. Ağaçlar donmuş kalmış. Manzarası ise çok güzel olmuş” diye konuştu.

Kaynak: İHA