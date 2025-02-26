Diş Hekimi Cinayetinde Büyük Gizem! Önce 'Alacak Meselesi' Dedi, Sonra DNA Testini Öne Sürdü

İzmir’de başından vurularak öldürülen diş hekimi Mehmet Emrah Düşmez’in annesi, oğlunun öldüren Mustafa Ercan’ın ifadesinde 2 çocuğunun babasının diş hekimi olduğu iddiasına ilişkin konuştu. Anne Düşmez “Önce alacak meselesi dedi, sonra konu DNA yalanıyla yön değiştirdi. Tamamen uydurma. Tam bir ruh hastası tavrıyla işlenmiş bir cinayet” dedi.

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İzmir’in Alsancak ilçesinde 21 Şubat'ta saat 17.00 sıralarında 49 yaşındaki Mehmet Emrah Düşmez, husumetlisi olduğu Mustafa Ercan tarafından başından silahla vurularak öldürüldü. Mustafa Ercan diş hekiminin ölüm anını videoya çekerek, annesine gönderdi.

Gözaltına alınan Mustafa Ercan, ifadesinde diş hekimi ile 10 yıl önce ortak diş malzemeleri ve araç kiralama işi yaptığını söyledi. Dolandırıldığını iddia eden Ercan, 7 ve 9 yaşlarındaki 2 çocuğunun biyolojik babalarının diş hekimi olduğunu öğrendiğini öne sürdü.

Diş Hekimi Cinayetinde Büyük Gizem! Önce 'Alacak Meselesi' Dedi, Sonra DNA Testini Öne Sürdü - Resim : 1

ÖLDÜRÜP ANNESİNE VİDEO ATTI

DNA testi sonucu sonrasında diş hekimini öldürdüğünü söyleyen Ercan, “Hırsımı alamayıp, videosunu çekip annesine attım” diyerek kendini savundu.

Ercan’ın tutuklanmasının ardından öldürülen diş hekimi Mehmet Emrah Düşmez’in annesi Aysel Düşmez de konuştu.

Diş Hekimi Cinayetinde Büyük Gizem! Önce 'Alacak Meselesi' Dedi, Sonra DNA Testini Öne Sürdü - Resim : 2

'KONU DNA YALANIYLA YÖN DEĞİŞTİRDİ'

“Vahşice işlenen cinayetin altında farklı bir neden aranmamalı” diyen anne Düşmez şunları söyledi: Önce 'alacak meselesi' dedi, sonra konu DNA yalanıyla yön değiştirdi. Tam bir ruh hastası tavrıyla gerçekleşen bu cinayetin, bir madde bağımlısının ya da şizofren yapıda olan birinin düşünce haliyle yapıldığını kamuoyunun malumudur. DNA olayı tamamen bir uydurma. Ne çocuklarının babası rahmetli oğlumdur ne de karşı tarafa borcu olan oğlumdur.

Diş Hekimi Cinayetinde Büyük Gizem! Önce 'Alacak Meselesi' Dedi, Sonra DNA Testini Öne Sürdü - Resim : 3

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Kaynak: DHA-İHA

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