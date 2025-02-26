AKP'den Cumhurbaşkanı Erdoğan İçin Doğum Günü Paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 71’inci yaşını kutlarken, AKP’den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

AKP’den yapılan açıklamada, “Mazlumların umudu, ülkesinin ve milletinin hizmetkarı Liderimizin doğum günü kutlu olsun” ifadeleri kullanırken, “Sefa getirdiniz’ hashtag'i kullanıldı.

AKP’den yapılan paylaşım şöyle:

Mazlumların umudu, ülkesinin ve milletinin hizmetkarı Liderimizin doğum günü kutlu olsun.



Halkına ve her geçen gün artan 85 milyon vatandaşa liderlik etmeye hoş geldiniz, #SefaGetirdiniz. İyi ki varsınız. pic.twitter.com/YFVtbRIi1e