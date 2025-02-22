Diş Hekimini Vuran Saldırganın İfadesi Ortaya Çıktı

İzmir'in Konak ilçesinde diş hekimi Mustafa Emrah Düşmez'i başından vurarak ağır yaralayan M.E.'nin ilk ifadesi ortaya çıktı. Diş hekimiyle daha önce ortak iş yaptıklarını ve kendisini dolandırdığını, ayrıca eski eşiyle de ilişkisi olduğunu söylediği öğrenildi. M.E., 2 çocuğuna DNA testi yaptırdığını ve babalarının Düşmez olduğunu öne sürdü.

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Diş Hekimini Vuran Saldırganın İfadesi Ortaya Çıktı

İzmir'in Konak ilçesinde, diş hekimi Mustafa Emrah Düşmez'i başından vurarak ağır yaralayan M.E.'nin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. M.E., Düşmez'in, 2 yıl önce boşandığı eşinden olan çocuklarının biyolojik babası olduğunu DNA testiyle öğrendiğini ve bu yüzden saldırıyı gerçekleştirdiğini belirtti.

VİDEOSUNU ANNESİNE GÖNDERDİ

Olay, Alsancak semtindeki bir apartman dairesinde meydana gelirken, M.E. tartışma sırasında Düşmez'i başından vurdu. Ardından Düşmez'in kanlar içindeki videosunu çekip annesine gönderdi. Olayın ardından M.E., Basmane semtinde yakalanarak gözaltına alındı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Saldırgan M.E.'nin ifadesine göre, geçmişte Düşmez'in kendisini dolandırdığı için alacak meselesi yüzünden husumet beslediği ve bunun yanı sıra eski eşiyle gönül ilişkisi olduğunu öğrenmesinin ardından boşandığı da ifade edildi.

"ÇOCUKLARIMIN BABASI"

M.E., eski eşinden olan 2 çocuğunun biyolojik babasının Düşmez olduğunu iddia etti. Çocuklarına DNA testi yaptırdığını öne süren M.E., test sonucunu gördükten sonra olayı gerçekleştirdiğini söyledi.

YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

Olayla ilgili soruşturma sürerken, diş hekimi Düşmez'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. M.E.'nin, olaya ilişkin pişmanlık belirtisi göstermediği ve saldırıyı gerçekleştirmesinin ardından soğukkanlılıkla video çekip ailesine gönderdiği ortaya çıktı.

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Kaynak: İHA

Etiketler
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