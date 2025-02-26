BM Analisti Korkunç Verileri Açıkladı: Kadınlar En Çok Evde Öldürülüyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu, AKP İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu başkanlığında toplandı.

TBMM’de düzenlenen toplantıda, BM Kadın Birimi’nden Program Yöneticisi Duygu Erseçen ve Program Analisti Betül Bodur’un yanı sıra, BM Kalkınma Programı Türkiye Ofisi Türkiye Temsilci Yardımcısı Mustafa Ali Yurdupak, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Uzmanı Aslı Çoban, BM Nüfus Fonu Program Koordinatörü Yasemin Akis Kalaylıoğlu, Program Müdürü Emine Kuzutürk Savaş, Program Koordinatörü Aysel Yüksel ve Kurumsal Ortaklıklar Yöneticisi Nazife Ece Karaduman da sunum gerçekleştirdi.

Komisyonda, Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi ve BM Kalkınma Programı temsilcileri tarafından sunum yapıldı. BM Kadın Birimi Program Analisti Betül Bodur, 2023 yılı Kadın Cinayetleri Raporu’na ilişkin çarpıcı veriler paylaştı. Bodur, dünya genelinde erkeklerin yüzde 11,8’inin yakın partnerleri veya aile üyeleri tarafından öldürüldüğünü, bu oranın kadınlar için yüzde 60,2’ye yükseldiğini belirtti. “Bu nedenle maalesef ev, hane, kadınlar ve kız çocukları için en tehlikeli yer olarak kaydediliyor” diyen Bodur, kadın cinayetlerinin büyük bir kısmının yakın partnerler veya aile bireyleri tarafından işlendiğine dikkat çekti.

'DEVLETİN HIZLANMASI ŞART'

Küresel istatistiklere değinerek sunumda birtakım verilere ilişkin konuşan Bodur, “Örneğin devletlerin yüzde 18'inde vatandaşlık ve cinsiyetle alakalı ayrımcılık söz konusu ya da yüzde 54'ünde nitelik cinsel saldırı suçu açıkça verilen rızanın olmaması unsuru üzerinden tanımlanmıyor. Ama olumlu bir yandan da ülkelerin yüzde 72'si en geç evlilik yaşını istisna olmaksızın 18 olarak belirlemiş durumda. Eğer bu hızla gidersek kadın erkek eşitliğini test etmemiz için 134 yıla ihtiyacımız olduğu görülüyor. O yüzden devletlerin biraz hızlanması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

KIZ ÇOCUKLARI YAŞINDAN ÖNCE EVLENDİRİLİYOR

BM Nüfus Fonu’nun Komisyon sunumunda paylaşılan verilere göre, 2021 Türkiye Aile Araştırması raporunda Türkiye’de her dört kadından birinin 18 yaşından önce evlendirildiği ve bu oranın yüzde 24,2 olduğu belirtildi. Raporda, 20-24 yaş grubundaki kadınların yüzde 15’inin 18 yaşından önce evlendiği ifade edilirken, erken yaşta evlendirilen her üç kız çocuğundan birinin çocuk yaşta anne olduğu vurgulandı. 2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması’na göre ise, Türkiye’de yaşayan 20-24 yaş arası Suriyeli kadınların yüzde 44,8’inin 18 yaşından önce, yüzde 9,2’sinin ise 15 yaşından önce evlendirildiği tespit edildi. 2024 Türkiye Roman Nüfus Araştırması’nda ise 20-24 yaş grubundaki Roman kadınların yüzde 9’unun 15 yaşından önce, yüzde 48’inin ise 18 yaşından önce evlendiği kaydedildi.

ŞİDDETE EN ÇOK MARUZ KALAN YAŞ ARALIĞI 31.55

UNFPA ve TKDF iş birliğiyle hazırlanan "Ev İçi Şiddet Acil Yardım Hattı 2007-2021 Yılları Arası Verilerinin İstatistiksel Analizi" raporuna göre, acil yardım hattına gelen çağrılarda şiddete maruz kalanların yüzde 80’inin kadın olduğu belirlendi. TKDF Acil Yardım Hattı’na yapılan bildirimlere göre, şiddete en çok maruz kalan kişilerin yüzde 42’si 31-55 yaş aralığında bulunurken, mağdurların yüzde 73’ünün evli olduğu tespit edildi. Verilere göre, evli bireyler bekârlara kıyasla yüzde 46, dul veya boşanmış bireylere kıyasla ise yüzde 95 oranında daha fazla fiziksel şiddete maruz kalıyor. Türkiye’ye Suriyeli göçmenlerin gelmesiyle birlikte, mültecilerden gelen çağrıların yüzde 87’sinin 2012’den sonra gerçekleştiği, pandemi sonrası ise mültecilere yönelik şiddet oranında yüzde 8’lik bir artış yaşandığı ifade edildi.