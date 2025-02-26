Bodrum’da Deprem ve Tsunami Paneli Düzenlendi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, alanında uzman bilim insanlarının katılımıyla deprem ve tsunami paneli düzenlendi. Bodrum Belediyesi tarafından Herodot Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen panelde, "Ege Denizi Deprem Fırtınası, Olası Volkan ve Tsunami Senaryoları" konuları ele alındı.

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Bodrum’da Deprem ve Tsunami Paneli Düzenlendi

Yer Bilimci Prof. Dr. Celal Şengör, "Amorgos Adası - Anhydros Havzası Deprem Fırtınası" başlıklı sunumunda, Santorini ve Amorgos adaları arasındaki depremler hakkında bilgi verdi. Sunumda, deprem fırtınalarının nasıl oluştuğu, volkanizma ve kabuk içindeki sıvı hareketleriyle ilişkilendirilen bu olayların etkileri üzerine değerlendirmeler yapıldı. Ayrıca, Türkiye'nin faal jeolojik yapıları ve yüzey hareketleri görsellerle desteklenerek katılımcılara aktarıldı.

VOLKANİK RİSKLERE DİKKAT

Volkan Bilimci Prof. Dr. Gonca Kuşcu ise "Volkanik Tehlike ve Risk" konulu sunumunda, deprem fırtınalarının yol açabileceği volkanik risklere dikkat çekerek Türkiye ve komşu ülkelerdeki potansiyel aktif volkanlar hakkında bilgilendirmede bulundu.

Uluslararası tsunami uzmanı Prof. Dr. Ahmet Cevdet Yalçıner, "Ocak-Şubat’ta Ege Denizi Deprem Fırtınası ve Olası Tsunami Senaryoları" başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Ayrıca, inşaat yüksek mühendisi Tarık Eray Çakır, 1956 Güney Ege tsunamisinin Bodrum Yarımadası’ndaki etkilerine ilişkin tanık anlatımlarından elde edilen bilgileri paylaştı.

Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, panelde yaptığı konuşmada, belediye, AFAD, STK'ler ve diğer kurumlarla birlikte olası deprem senaryoları konusunda işbirliği içinde olduklarını belirterek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ise, bilimin ışığında doğru adımlar atmanın önemine vurgu yaparak, vatandaşların bilinçlendirilmesi amacıyla düzenlenen panelin oldukça değerli olduğunu ifade etti.

Panelin sonunda, uzmanlar katılımcıların sorularını yanıtladı. Program, plaket ve çiçek takdimiyle sona erdi.

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Kaynak: AA

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