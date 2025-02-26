Trump’ın Gazze Videosuna Tepkiler Çığ Gibi, Sanki On Binlerce Kişi Katledilmemiş Gibi

Gazze'de yaşanan insanlık dramında İsrail'e desteğini her koşulda açıkça ilan eden ABD Başkanı Donald Trump'tan tepki çeken bir açıklama geldi. Gazze'yi devralmak istediklerini yönündeki açıklamalarıyla birçok ülke tarafından eleştirilen Trump, Truth Social isimli sosyal medya hesabında Gazze planına dair yeni bir paylaşım yaptı.

Trump'ın paylaştığı yapay zekayla oluşturulan videoda, 471 gün boyunca İsrail saldırılarına maruz kalmış enkaz altındaki Gazze görüntüleri ve Trump'ın "Gazze planıyla" nasıl bir hale geleceğini gösteriliyor.

KATLİAM YERİNDE GÜNEŞLENİYORLAR

Videoda ayrıca, Elon Musk ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da yer alıyor. İsrail'in saldırılarında binlerce masum sivilin katledildiği Gazze'nin sahil şeridinde Musk'ın Gazze'nin sahil şeridinde yemek yediği, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Trump'ın plajda güneşlendiği açıkça görülüyor.. "Bunu büyük bir gayrimenkul sitesi olarak düşünün" sözleriyle Gazze planının duyuranTrump'ın paylaştığı videoda heykelinin dikilmesi ise dikkat çekti.

TRUMP'IN SKANDAL GAZZE PLANI NE?

ABD Başkanı Donald Trump, Şubat ayı başında Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmenin ardından Gazze’yi devralmak istediklerini belirtmişti.

Başta Türkiye olmak üzere birçok ülkenin tepkisini çeken açıklama, dünya gündeminde çok konuşulmuştu.

Gazzelilerin geri dönmesine izin vermenin büyük bir hata olacağını ifade eden Trump, “Bunu büyük bir gayrimenkul sitesi olarak düşünün ve ABD ona sahip olacak ve yavaş yavaş, çok yavaş bir şekilde” demişti.

Gazze’nin tamamen bir yıkım yeri olduğunu belirten Trump, “Geri alınacak. Düzleştirilecek, onarılacak. Orada kimse olmayacak. Hamas olmayacak. Orta Doğu'daki diğer çok zengin ülkeler aracılığıyla inşa edeceğiz. İnsanlar için, Filistinliler için, yaşamak için güzel yerler inşa edecekler. Muhtemelen yüzlerce yıldır ilk kez uyum ve barış içinde yaşayacaklar” ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi