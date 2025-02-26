THY’nin Almanya ve Yunanistan Seferlerine Grev Engeli

Almanya'nın Münih kentinde ve Yunanistan'da gerçekleştirilecek grevler dolayısıyla bu noktalara yapılacak uçak seferlerinde iptaller yaşandı. İptal olan uçak seferlerini THY duyurdu.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan duyuruda Yunanistan'dan düzenlenecek genel grev sebebiyle Cuma günü yapılması planlanan 'TK 1841' İstanbul-Atina, 'TK 1842' Atina-İstanbul, 'TK 1843' İstanbul-Atina, 'TK 1844' Atina-İstanbul, 'TK 1847' İstanbul-Atina, 'TK 1848' Atina-İstanbul, 'TK 1849' İstanbul-Atina, 'TK 1850' Atina-İstanbul, 'TK 1881' İstanbul-Selanik, 'TK 1882' Selanik-İstanbul, 'TK 1893' İstanbul-Selanik, 'TK 1894' Selanik-İstanbul seferlerimiz karşılıklı olarak iptal edildiği açıklandı.

Almanya'da ise Münih Havalimanı'nda yer hizmetleri personelinin gideceği grev nedeniyle yarın (Perşembe) ve Cuma günü yapılması planlanan Münih seferlerinin karşılıklı olarak iptal edildi.

Bu kapsamda yarın yapılması planlanan 'TK 1629' İstanbul-Münih, 'TK 1630' Münih-İstanbul, 'TK 1633' İstanbul-Münih, 'TK 1634' Münih-İstanbul, 'TK 1635' İstanbul-Münih, 'TK 1636' Münih-İstanbul, 'TK 1637' İstanbul-Münih, 'TK 1638' Münih-İstanbul ile 28 Şubat'ta planlanan 'TK 1629' İstanbul-Münih, 'TK 1630' Münih-İstanbul, 'TK 1633' İstanbul-Münih, 'TK 1634' Münih-İstanbul, 'TK 1635' İstanbul-Münih, 'TK 1636' Münih-İstanbul, 'TK 1638' Münih-İstanbul' seferleri iptal edildi.

Kaynak: DHA