İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Flaş Sahte Diploma Açıklaması

"Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptali istendi" iddiaları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama geldi. Başsavcılık, İmamoğlu'nun diplomasının iptalinin istenmediğini kaydetti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun da iddiaları yalanlayarak konuya ilişkin belgelerin istendiğini belirtti.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Flaş Sahte Diploma Açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin soruşturma başlatılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’ne İmamoğlu’nun diplomasına yönelik resmi bir yazı gönderdiği iddia edildi. Başsavcılığın, İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesini istediği öne sürüldü.

İDDİALARA YALANLAMA

"Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptali istendi" iddiası üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı. Başsavcılık, İmamoğlu'nun diplomasının iptalinin istenmediğini bildirdi.

'BELGE İSTENDİ'

Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun da iddialara ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Ongun, konuyla ilgili belgelerin talep edildiğini belirtti. Ongun'un açıklaması şöyle:

"İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nın, İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasının iptalini istediği iddiası doğru değildir. Savcılık üniversiteden konuyla ilgili belgeleri talep etmiştir."

BAŞSAVCILIK NE İSTEDİ?

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından İstanbul Üniversitesi'ne gönderilen yazıda şu ifadeler yer aldı:

"İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü tarafından ekte gönderilen rapor doğrultusunda bahse konu diplomanın kullanılması sonucunda doğacak hukuken telafisi mümkün olmayan sonuçlar göz önüne alındığında idari soruşturmanın yürütülmesi veya yürütülen bir idari soruşturma var ise bahse konu soruşturma raporlarının Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmesi, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesinde görmüş olduğu öğrenime ilişkin tüm belgelerin tarafımıza tarafımıza onaylı suretinin gönderilmesi, 12 Eylül 1990 tarihinde yatay geçişin kabulüne ilişkin iş ve işlemlerin kim ve kimler tarafından ihdas edildiğinin tespiti ve tarafımıza açık kimlik bilgilerinin gönderilmesi, Raporda bahsedilen yatay geçişe ilişkin raporda belirtilen tarihlerde benzer yatay geçiş işlemlerinin yapılıp yapılmadığı hususuna ilişkin cevabın ivedi bir şekilde Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmesi hususunda gereği rica olunur."

Savcılığın yazısının tamamı ise şöyle:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Flaş Sahte Diploma Açıklaması - Resim : 1

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Kaynak: ANKA

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