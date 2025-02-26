İYİ Partili Turhan Çömez 'Utanç Günü' Diyerek Duyurdu: Meclis'te 'Sahte İmza' Skandalı

İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez, sosyal medya hesabından Meclis'teki büyük skandala dikkat çekti. Çömez, Türk-Türkmen okullarının açılmasına ilişkin kanun teklifinin görüşüldüğü Genel Kurul'da sahte imza kullanıldığını iddia etti.

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İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez sosyal medya hesabından, TBMM'de bir skandal yaşandığını iddia etti. Çömez, Türkmenistan ile Türk-Türkmen okullarının açılmasına dair kanun teklifinin görüşüldüğü Genel Kurul'da, yeterli sayıda milletvekili bulunamayınca, yoklama sırasında ciddi usulsüzlükler tespit edildiğini belirtti.

İYİ Partili Turhan Çömez 'Utanç Günü' Diyerek Duyurdu: Meclis'te 'Sahte İmza' Skandalı - Resim : 1

Sosyal medya hesabından, "Türk demokrasisi için utanç günü" ifadelerini kullanan Çömez, usulsüzlükler nedeniyle Genel Kurul'un kapanmak zorunda kaldığını söyledi.

'SAHTE İMZALAR VARDI'

Çömez, "Kendi getirdikleri kanun teklifi için bile Meclis'e gelmediler, biz de yoklama talep ettik. İlk yoklamada yeterli milletvekili yoktu, 15 dakika sonra tekrar yoklama yapıldı. Tüm pusulalar tek tek kontrol edildiğinde, iki kez pusula verenler, sahte imzalar vardı" ifadelerini kullandı.

İYİ Partili Turhan Çömez 'Utanç Günü' Diyerek Duyurdu: Meclis'te 'Sahte İmza' Skandalı - Resim : 2

Çömez skandala, "Her alanda derin bir yolsuzluğa batmış bu güruh, bugün de bir rezalete imza attı. Hem de millet iradesinin tecelli ettiği bu yüce çatının altında. Kokuşmuş düzen” diyerek tepki gösterdi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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