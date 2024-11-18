'Yenidoğan Çetesi'nde Bir Kan Donduran Skandal Daha! İYİ Partili Çömez Açıkladı: Bebeklerin Testislerini Sıkıştırarak Çürütmüşler

Tüm Türkiye'yi dehşete düşüren, kamuoyunda "Yenidoğan Çetesi" olarak bilinen suç örgütünün yargılanmasına bugün başlandı. İYİ Parti Grup Başkanvekili Turan Çömez, davanın görüldüğü Bakırköy Adliyesi önünde açıklama yaptı. Davaya müdahil olmak için yaptıkları başvurunun reddedildiğini söyleyen Çömez, “Buzdağının görünmeyen kısmı çok daha büyük ve derin, elimizde çok önemli bilgi ve belgeler var, hepsini verelim, adalet yerini bulsun isterse kıyamet kopsun” dedik. Olmaz dediler ve müdahil olma talebimizi reddettiler" dedi.

Sözcü TV’ye konuşan Çömez, şunları söyledi:

'BEN DAHA NE SÖYLEYEYİM?'

“Erkek bebeklerin testislerini sıkıştırarak çürütmüşler. Çürütmüşler! Elimde belgesi var. Fotoğrafları paylaşıyorlar aralarında. Utanmadan, sıkılmadan sırıtan emojiler göndererek yapıyorlar. Hepsinin belgesi var. Müdahil olayım diyorum. Ben daha ne söyleyeyim Türkiye’ye? Daha yavrusunu kucağına alamamış, sütünü emzirememiş, kulağına ezanını okuyamamış, ismini üfleyememiş götürmüş bu çetelere teslim etmiş. Peki çeteler ne yapmışlar? Devleti soymak için bu çocukları katletmişler.

'GÜNLERCE AÇ BIRAKILMIŞ, BİR DERİ BİR KEMİK KALMIŞLAR'

12 bebeğin öldürülüş raporlarına baktığınız zaman aç bırakıldıklarını görürsünüz. Çocuklar günlerce aç bırakılmış, bir deri bir kemik kalmışlar. Hala birçok isim dosyada yok. Benim elimdeki isimlerin önemli bir kısmı yok bu dosyada.

'BEBEK HASTANEDE BOĞULARAK ÖLÜYOR'

Bir tek isim vereceğim; Opara bebek! Açın dava dosyasını göreceksiniz. Opara bebeğin nasıl öldüğüne dair dava dosyasında ne yazıyor biliyor musunuz? ‘Hemşireler yanlış tedavi uygulamıştır. Yetersiz bir yoğun bakım ünitesindedir ve ondan dolayı ölmüştür.’ yazılıyor. Ben size Opara bebeğin hikayesini anlatayım; apar topar bir araya geliyorlar, 'Opara bebeği grubun bir başka hastanesine kaçıralım' diyorlar. Apar topar Opara bebeği Birinci Hastanesi'ne götürüyorlar. O bebeğe bakmakla sorumlu olan hemşire uyumaya başlıyor. Ve Opara bebek çırpınırken, boğazındaki tüpü çekiyor. Cihazlar eski, uyarı yok; bebek bir hastanede boğularak ölüyor. Bütün detayları var, ben bunları daha nasıl haykırayım!"

Kaynak: Sözcü