Adana'da Sahte İçki Operasyonu: 750 Litre Ele Geçirildi

Adana'da düzenlenen operasyonda 750 litre sahte içki ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da Sahte İçki Operasyonu: 750 Litre Ele Geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki üretimi ve satışı yapıldığı belirlenen Seyhan ilçesindeki iki ev ve bir iş yerine operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda 750 litre sahte içkinin yanı sıra bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 3 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: AA

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