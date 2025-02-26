Ayder Yaylası'nda Çığ Felaketi: Dakika Dakika Kaydedildi

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası, dün gece büyük bir çığ felaketiyle sarsıldı. Yoğun kar yağışının etkisiyle düşen dev kar kütlesi, bir işletmeye büyük zarar verdi. Şans eseri can kaybı yaşanmadı. O anlar güvenlik kameralarına dakika dakika yansıdı.

Rize Valiliği, kar yağışının kar örtüsünü ağırlaştırarak çığ riskini artırdığına dikkat çekti ve eğimli bölgelerdeki gevşeyen kar kütlelerinin tehlikeye yol açabileceğini belirtti.

Vatandaşlara, çığ tehlikesine karşı tedbirli olmaları ve riskli alanlardan uzak durmaları konusunda uyarı yapıldı.

Kaynak: DHA