İçme Suyu Şebekesine Çığ Düştü: Vatandaşlar Susuzluk Tehlikesiyle Karşı Karşıya

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bulunan Karabey köyünün içme suyu şebekesinin üzerine çığ düştü. Çığ sonrasında borular zarar görürken, suyun şimdilik çok az aktığı ve yakında tamamen kesilmesinin beklendiği belirtildi. Köylüler yetkililerden yardım istedi.

750 nüfuslu Karabey köyünün içme suyu ihtiyacını karşılayan şebekenin bulunduğu bölgeye çığ düşmesi sonucu borular zarar gördü. Bölgede çığ tehlikesinin sürdüğü belirtilirken, borular üzerinde onarım da yapılamadı.

Köye 3 kilometre uzaklıkta bulunan ana kaynağa gittiklerini belirten İlhan Yılmaz, "3 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle bölgeye gidemiyorduk. Kar yağışının durmasından sonra bölgeye gittiğimizde kaynağın bulunduğu bölgeye çığ düştüğünü gördük. İkinci çığ riski nedeniyle de çalışma yapmadan dönmek zorunda kaldık. Boruların tamamen donmaması için bir an önce çalışma yapılmalı. Yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.

Kaynak: DHA