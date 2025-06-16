Bankaların Mevduat Faizi Yarışı Kızıştı! 100 Bin Lirası Olan Yaşadı, Aylık Getirisi Arttı

EN YÜKSEK KAZANÇ CEPTETEB VE FİBABANKA’DA

32 günlük vadeli hesapta en yüksek faizi %52 ile CEPTETEB ve Fibabanka sunuyor. Bu oran üzerinden hesaplandığında, 100 bin TL’sini değerlendiren bir yatırımcı yaklaşık 3.875 TL net gelir elde ediyor. Vade sonunda toplam tutar 103.875 TL’ye ulaşıyor.