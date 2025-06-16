Bankaların Mevduat Faizi Yarışı Kızıştı! 100 Bin Lirası Olan Yaşadı, Aylık Getirisi Arttı
Haziran ayı itibarıyla bankaların sunduğu 32 günlük vadeli mevduat faiz oranları belli oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz artırımlarının ardından mevduat getirileri önemli ölçüde yükselirken, parasını değerlendirmek isteyen vatandaşlar için cazip seçenekler ortaya çıktı. Haziran 2025’te bankaların sunduğu faiz oranları, 100 bin TL’lik birikimi olanlara aylık bazda dikkat çeken kazançlar sunuyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Haziran 2025 itibarıyla 32 gün vadeli mevduat hesaplarında faiz oranları yüzde 53 seviyelerine kadar ulaştı. Bankaların rekabeti artırmasıyla birlikte yatırımcılara sunulan net kazançlar da yükseldi. Özellikle TL’sini değerlendirmek isteyen bireysel yatırımcılar için bankaların sunduğu oranlar dikkatle takip ediliyor.
EN YÜKSEK KAZANÇ CEPTETEB VE FİBABANKA’DA
32 günlük vadeli hesapta en yüksek faizi %52 ile CEPTETEB ve Fibabanka sunuyor. Bu oran üzerinden hesaplandığında, 100 bin TL’sini değerlendiren bir yatırımcı yaklaşık 3.875 TL net gelir elde ediyor. Vade sonunda toplam tutar 103.875 TL’ye ulaşıyor.
YÜKSEK FAİZ SUNAN DİĞER BANKALAR
ING ve Odeabank %51 faiz oranı sunarak yaklaşık 3.800 TL net kazanç sağlıyor. Bu iki bankada 32 günün sonunda elinize geçecek toplam tutar 103.800 TL seviyesinde.
QNB Finansbank’ın %50,25 faiz oranı ile sunduğu getiri 3.745 TL olurken, Akbank’ın %50 faiz oranı yaklaşık 3.726 TL kazanç sağlıyor.
DenizBank %49,5 faizle 3.689 TL, GetirFinans platformu ise %49 faiz oranıyla 3.651 TL net kazanç sunuyor.
Garanti BBVA ve Yapı Kredi, %47,5 faiz oranı ile yatırımcısına 3.540 TL civarında getiri sağlıyor. N Kolay ise %47 faiz oranı ile yaklaşık 3.502 TL kazanç veriyor.
Enpara.com %46 faizle 3.427 TL, ON Dijital ise %45,5 faiz oranıyla 3.391 TL net kazanç sunuyor.
PARASINI DEĞERLENDİRMEK İSTEYENLER İÇİN ÖNEMLİ FIRSAT
Haziran 2025 itibarıyla TL’si olan yatırımcılar için vadeli mevduat seçenekleri ciddi bir getiri potansiyeli sunuyor. Bankalar arasında farklılık gösteren faiz oranları, yatırım kararlarını doğrudan etkilerken, vatandaşların faiz karşılaştırması yaparak kendileri için en uygun seçeneği tercih etmeleri önem taşıyor.