SGK Uzmanı Özgür Erdursun İtiraf Etti: Bu Emeklilerin Maaşında Kesinti Yapılacak

İKRAMİYE VE GÖSTERGE HAKLARI DA DARALDI

1 Ekim 2008 öncesi memurlar, 10 yıl memuriyet süresini tamamlayıp istifa etseler bile SSK veya Bağ-Kur üzerinden emekli olduklarında, memuriyette geçen sürelere ilişkin ikramiye alabiliyor. Ancak 2008 sonrası memurlara bu hak tanınmıyor. Ayrıca 3600 ek gösterge de bu yeni dönemde sadece görevdeyken ve ikramiye hesabında etkili olurken, emekli maaşına hiçbir katkı sağlamıyor.

İSTEĞE BAĞLI PRİM HAKKI YOK

Yeni memurlar ayrıca istifa ettikten sonra isteğe bağlı prim ödeyerek sistemde kalma şansına da sahip değil. 5434 sayılı yasaya tabi eski memurlar, görevden ayrıldıktan sonra 6 ay içinde başvurarak isteğe bağlı 4/C primi yatırabiliyor. 5510 sayılı yasa kapsamındaki yeni memurlar için ise böyle bir imkan yok.