SGK Uzmanı Özgür Erdursun İtiraf Etti: Bu Emeklilerin Maaşında Kesinti Yapılacak
SGK Uzmanı Özgür Erdursun, milyonlara kötü haberi verdi. 1 Ekim 2008 sonrası memuriyete başlayanların, emeklilikte eski memurlara göre çok daha düşük maaş alacağını söyledi. Ek gösterge ve ikramiye haklarında da ciddi kısıtlamalar olduğunu belirten Erdursun, emekli maaşlarının brüt maaş üzerinden hesaplandığını ve bu nedenle ciddi gelir kaybı riski bulunduğunu vurguladı.
Kaynak: Dünya Gazetesi
Türkiye'de memur sayısı 5 milyonu aşarken, 1 Ekim 2008 sonrası memur olanların emeklilikte ciddi hak kayıpları yaşadığı ortaya çıktı. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, bu tarihten sonra göreve başlayan memurların, emekli maaşlarının düşük kalacağını belirterek kritik uyarılarda bulundu. Ek gösterge ve ikramiye haklarında da ciddi kısıtlamalar olduğunu söyleyen Erdursun, emekli maaşlarının brüt maaş üzerinden hesaplandığını ve bu nedenle ciddi gelir kaybı riski bulunduğunun altını çizdi.
YASA DEĞİŞTİ, EMEKLİLİKTE BU EŞİTLİK BOZULUYOR
1 Ekim 2008’den önce göreve başlayan memurlar 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu’na tabi iken, bu tarihten sonra işe başlayanlar 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamına alındı. Her iki grupta memurlar aktif görevdeyken benzer maaş alabiliyor ancak emeklilikte bu eşitlik bozuluyor.
EMEKLİLİKTE BRÜT MAAŞ KRİZİ
Erdursun, 2008 sonrası göreve başlayan memurların emeklilik hesaplamasında derece, kademe ve ek göstergenin etkili olmadığını belirtti. Bu gruptaki memurların emekli maaşları, SSK’lı çalışanlarda olduğu gibi brüt maaş üzerinden hesaplanıyor. Ancak memurların aldığı birçok ödeme brüt ücrete dahil edilmediği için, yüksek maaşlı olsalar dahi emekli aylıkları oldukça düşük oluyor. Hatta bazıları, en düşük emekli aylığı olan ve Hazine desteğiyle tamamlanan seviyeye kadar gerileyebiliyor.
İKRAMİYE VE GÖSTERGE HAKLARI DA DARALDI
1 Ekim 2008 öncesi memurlar, 10 yıl memuriyet süresini tamamlayıp istifa etseler bile SSK veya Bağ-Kur üzerinden emekli olduklarında, memuriyette geçen sürelere ilişkin ikramiye alabiliyor. Ancak 2008 sonrası memurlara bu hak tanınmıyor. Ayrıca 3600 ek gösterge de bu yeni dönemde sadece görevdeyken ve ikramiye hesabında etkili olurken, emekli maaşına hiçbir katkı sağlamıyor.
İSTEĞE BAĞLI PRİM HAKKI YOK
Yeni memurlar ayrıca istifa ettikten sonra isteğe bağlı prim ödeyerek sistemde kalma şansına da sahip değil. 5434 sayılı yasaya tabi eski memurlar, görevden ayrıldıktan sonra 6 ay içinde başvurarak isteğe bağlı 4/C primi yatırabiliyor. 5510 sayılı yasa kapsamındaki yeni memurlar için ise böyle bir imkan yok.
BİRÇOK MEMUR DURUMUN FARKINDA BİLE DEĞİL
Erdursun, bu hak kayıplarından birçok memurun haberdar olmadığını vurgularken, emeklilikte yaşanacak hayal kırıklığına dikkat çekti. Sendikaların bu konuda daha aktif rol alması ve yasal düzenleme taleplerini gündeme getirmesi gerektiğini belirtti. Aksi takdirde, 2008 sonrası memur olanlar emeklilik dönemlerinde büyük bir mağduriyetle karşı karşıya kalacak.