Roma Dönemi'ne Ait! Kilözü Tümülüsü ile İlgili Flaş Karar

Bolu'da bulunan ve Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen Kilözü Tümülüsü'nün 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edildiği bildirildi.

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Roma Dönemi'ne Ait! Kilözü Tümülüsü ile İlgili Flaş Karar

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde bulunan Kilözü Tümülüsü ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Roma dönemine ait olduğu değerlendirişen tümülüs Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı ile 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edildi.

Roma Dönemi'ne Ait! Kilözü Tümülüsü ile İlgili Flaş Karar - Resim : 1

Kilözü köyünde bulunan Kilözü Tümülüsü’nün koruma altına alınması için Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na yapılan başvuru sonuçlandı. Yetkililerin alanda yaptığı incelemeler neticesinde alınan kararda, “Kilözü Tümülüsü'nün, 2863 sayılı kanun kapsamında 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine karar verildi" ifadelerine yer verildi.

Kararda, Koruma altına alanın bölgede hiçbir yapılaşmaya izin verilmeyeceği, yeni tarımsal alan açılamayacağı, her türlü fiziki müdahale öncesinde kurum izni alınacağı bildirildi.

Kaynak: DHA

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