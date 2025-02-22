İstanbul'da Pazartesi Okullar Tatil mi? Vali Davut Gül Son Noktayı Koydu

İstanbul’u etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle geçtiğimiz perşembe ve cuma günü okullar tatili edilirken, gözler önümüzdeki pazartesi gününe çevrildi. Kent genelinde kar yağışının pazar akşamına kadar aralıklarla devam etmesi beklenirken, İstanbul Valisi Davut Gül, katıldığı tv100 yayınında tatil tartışmalarına son noktayı koydu.

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Çarşamba gününden itibaren İstanbul’u esir alan yoğun kar yağışı kentte etkili oldu. İstanbul’da geçtiğimiz perşembe ve cuma günü kar yağışı nedeniyle okullar tatili edilirken, hafta sonuna girilmesiyle birlikte 24 Şubat Pazartesi günü için tatil kararı alınıp alınmayacağı da merak konusu oldu.

İstanbul'da Pazartesi Okullar Tatil mi? Vali Davut Gül Son Noktayı Koydu - Resim : 1

KAR YAĞIŞI PAZAR AKŞAMINA KADAR SÜRECEK

İstanbul Valiliği, AKOM ve Meteoroloji Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalarda kent genelinde kar yağışının aralıklarla pazar akşamına kadar devam edeceği yönünde uyarılarda bulunulurken, vatandaşların mümkün olduğunca araçlarıyla dışarı çıkmamaları ve toplu taşıma araçlarını tercih etmesi istendi.

Pazartesi günü okullar tatil olacak mı tartışmaları devam ederken, İstanbul Valisi Davut Gül, tv100 kanalına konuk olarak özel açıklamalarda bulundu. Vali Gül, okulların tatil olup olmayacağına dair de konuştu.

İstanbul'da Pazartesi Okullar Tatil mi? Vali Davut Gül Son Noktayı Koydu - Resim : 2

PAZARTESİ OKULLAR TATİL OLACAK MI?

Gül, tv100’e yaptığı açıklamada tatil meselesinin kendi isteğine ya da keyfi olarak karar verilen bir mesele olmadığını belirterek, hava durumu kötüyse tatil olabileceğini ama hava durumu iyiyse tatile gerek olmadığını ifade etti.

İstanbul'da Pazartesi Okullar Tatil mi? Vali Davut Gül Son Noktayı Koydu - Resim : 3

VALİ GÜL SON NOKTAYI KOYDU

Gül, çocukların öğretmenleri özlediğini düşündüğünü belirterek, meteorolojinin tahminlerine göre pazartesi günü havanın güzel olacağını söyledi.

Vali Gül, “Pazartesi’den başlayarak okulun tadını çıkaracağız” ifadeleriyle tatil meselesinde son noktayı koymuş oldu.

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Kaynak: tv100

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İstanbul'da Pazartesi Okullar Tatil mi? Vali Davut Gül Son Noktayı Koydu İstanbul'da Pazartesi Okullar Tatil mi?