Gazze'de Kritik Gün: İsrail ile Hamas Arasındaki Esir Takasının Sonuncusu Yapıldı

Gazze'de esir takasının sonuncusu bugün yapılıyor. Hamas, 6 İsrailli esirden ikisini Refah'ta serbest bıraktı. 4 rehinenin ise Gazze'nin merkezinden serbest bırakılacağı öğrenildi.

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Gazze'de Kritik Gün: İsrail ile Hamas Arasındaki Esir Takasının Sonuncusu Yapıldı

İsrail ile Hamas arasında imzalanan esir takası ve ateşkes anlaşmasında bugün esir takasının sonuncusu yapılacak. Hamas’ın bugün 6 İsrailli rehineden 2'sini Refah'ta Kızılhaç'a teslim etti. 4 rehine ise Gazze'nin merkezinde teslim edilecek.

Hamas’ın Kızılhaç’a teslim edeceği esirlerin isimleri ise, Eliya Cohen, Omer Shem Tov, Tal Shoham, Omer Wenkert, Hisham al-Sayed ve Avera Mengisto olarak açıklanmıştı.

İsrail ise 602 Filistinli mahkumu serbest bırakacak.

Hamas bugüne kadar, 19’u sağ, 3’ü de cenaze olmak üzere 22 İsrailliyi teslim etmişti.

Gazze'de Kritik Gün: İsrail ile Hamas Arasındaki Esir Takasının Sonuncusu Yapıldı - Resim : 1

CENAZE KRİZ ÇIKARMIŞTI

İsrail Hamas’ın geçen gün teslim ettiği 4 cansız beden arasında Shiri Bibas’ın olmadığını iddia ederken, bu durumu "son derece ciddi bir ihlali" olarak nitelemişti.

Hamas ise konuya ilişkin açıklamasında, Şiri Bibas'ın kalıntılarının, İsrail hava saldırısının Bibas'ın tutulduğu yeri vurmasının ardından enkazdan çıkarılan diğer insan kalıntılarıyla karışmış gibi göründüğünü söyledi. Daha sonra Bibas’ın naaşı İsrail’e teslim edildi.

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Kaynak: AA

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