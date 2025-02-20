Hamas'tan İsrail'e Şok Suçlama: Bilerek Öldürdüler

Hamas’ın İsrail ile varılan esir takası anlaşması kapsamında, 4 İsrailli esirin cansız bedenini Kızılhaç yetkililerine teslim etti. Hamas tarafından cansız bedenleri teslim edilen esirlerin ailelerine hitaben yapılan açıklamada “İsrail ordusu onları, kendilerini kaçıran kişilerle birlikte öldürdü” ifadeleri yer aldı.

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Hamas'tan yapılan açıklamada, Hamas ile askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın İsrailli esirlerin naaşlarının teslim edilmesi sürecince ölenlerin yakınlarının duygularını dikkate aldığı vurgulandı.

‘ESİRLERİ İSRAİL ORDUSU ÖLDÜRDÜ’

İsrail ordusunun, Gazze'deki esirlerin canlarını önemsemediğinin belirtildiği açıklamada, İsrailli esirlerin canlarının ellerinden geldiğince korunduğu ve onlara insanlıkla muamele edildiği belirtilirken, İsrail ordusunun esirlerle birlikte onları kaçıran kişileri de öldürdüğü ifade edildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun esirlerin tutulduğu yerleri bombalayarak ölümlerine yol açtığı ifade edilirken, bu ölümlerin sorumluluğunun esir takası anlaşmasını birden fazla kez engelleyen İsrail hükümeti olduğu öne sürüldü.

Hamas'tan İsrail'e Şok Suçlama: Bilerek Öldürdüler - Resim : 1

‘ESİRLERİ KORUMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPTIK’

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun sorumluluktan kaçtığı dile getirilen açıklamada, Hamas’ın esirlerin hayatlarını korumak için ellerinden geleni yaptıklarını ifade ederek İsrail’in düzenli saldırılarının tüm esirlerin hayatının kurtulmasını engellediği belirtildi.

Hayatını kaybeden esirlerin yakınlarına da seslenilen açıklamada, İsrail ordusu ve hükümetinin onların canlı geri getirilmesinden öldürülmelerini tercih ettiğini ve onlarla birlikte 17 bin 881 Filistinli çocuğun da öldürüldüğü hatırlatıldı.

Hamas'tan İsrail'e Şok Suçlama: Bilerek Öldürdüler - Resim : 2

‘TEK YOL ESİR TAKASI’

Gazze'deki esirlerin canlı olarak geri dönüşünün tek yolunun esir takası olduğu vurgulanan açıklamada, İsrail'in saldırılarını yeniden başlatması halinde daha fazla İsrailli esirin hayatını kaybetmesine yol açacağı kaydedildi.

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Kaynak: AA

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