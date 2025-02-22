MEB'den Kafaları Karıştıran Karar! Öğrencilere 'Bir İşletme ile Sözleşme' Şartı

Millî Eğitim Bakanlığı'nın ortaöğretim kurumları için getirdiği, Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemede şaşkınlık yaratan bir karar yer aldı. Buna göre; devamsızlık nedeniyle başarısız sayılan ve öğrenim hakkı bulunan öğrenciler, bir sonraki öğretim yılında "bir işletme" ile sözleşme imzalamak koşuluyla okula devam ettirilecek.

Son Güncelleme:
MEB'den Kafaları Karıştıran Karar! Öğrencilere 'Bir İşletme ile Sözleşme' Şartı

Eğitimde yeni değişiklikleri içeren '"Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelikle birlikte okullarda pek çok yeni uygulama yürürlüğe girecek.

BAKANLIĞIN EĞİTİMLERİNE KATILMAK ZORUNLU

Yönetmeliğe göre, merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullara atanan öğretmen ve yöneticilerin, Milli Eğitim Akademisi'nde Bakanlıkça belirlenen eğitimlere katılması zorunlu oldu. Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Okulların seçimi, değerlendirilmesi ve izlenmesi süreçleri yeniden düzenlendi. İl ve Bakanlık düzeyinde komisyonlar oluşturularak, bu okulların belirlenmesinde daha şeffaf ve objektif kriterler getirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

MEB'den Kafaları Karıştıran Karar! Öğrencilere 'Bir İşletme ile Sözleşme' Şartı - Resim : 1

ÖĞRENCİLERE 'BİR İŞLETMEYLE SÖZLEŞME' ŞARTI

Beden eğitimi dersinde etkinliklere katılamayacak durumda olan özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için rapor alma zorunluluğu getirildi.

Diplomanın kullanılamayacak derecede yıpranması veya kaybolması durumunda yeniden düzenlenmeyeceği, bunun yerine öğrenim durum belgesi düzenleneceği belirtildi. Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılan ve öğrenim hakkı bulunan öğrencilerin, bir sonraki öğretim yılında bir işletme ile sözleşme imzalamak şartıyla okula devam ettirileceği hükmü getirildi.

Yabancı uyruklu öğrencilerin denklik işlemleriyle ilgili düzenlemeler yapıldı ve bu öğrencilerin ekim ayının sonuna kadar kayıt yaptırmaları halinde diploma almaya hak kazanacakları hükme bağlandı.

MEB'den Kafaları Karıştıran Karar! Öğrencilere 'Bir İşletme ile Sözleşme' Şartı - Resim : 2

MÜDÜR YARDIMCILARINA YENİ GÖREV

Okulda alanı atölye ve laboratuvar öğretmenliği olan müdür yardımcısı bulunmaması durumunda, şartları taşıyan bir müdür yardımcısının bu görevi yürütebileceği belirtildi. Yabancı dil öğretmenlerine, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından hizmet içi eğitim verileceği hükme bağlandı. Eğitim ve öğretim ortamında öğrencilerin her türlü olumsuz davranışlardan korunması için gerekli önlemlerin alınması ve velilerle işbirliği yapılması, Türk Dili ve Edebiyatı ile Yabancı Dil derslerinde yapılacak sorumluluk sınavlarının yazılı ve uygulamalı olarak iki aşamada yapılması kararı alındı

Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütecek.

Bakan Tekin İlk Sinyali Verdi: Eğitim Sisteminde Yeni FormülBakan Tekin İlk Sinyali Verdi: Eğitim Sisteminde Yeni FormülGüncel
İstanbul'da Okullara Tatil Geldi! İstanbul Valisi Gül Açıkladıİstanbul'da Okullara Tatil Geldi! İstanbul Valisi Gül AçıkladıGüncel

Kaynak: ANKA

Etiketler
Milli Eğitim Bakanlığı Resmi Gazete Öğrenci
Son Güncelleme:
Giysilerdeki Lekelerden Anında Kurtulmanın Kolay Yolu: Meğer Bu Kadar Basitmiş Giysilerdeki Lekelerden Anında Kurtulmanın Kolay Yolu: Meğer Bu Kadar Basitmiş
Bakan Tekin İlk Sinyali Verdi: Eğitim Sisteminde Yeni Formül Bakan Tekin İlk Sinyali Verdi: Eğitim Sisteminde Yeni Formül
Hamsi ve Palamut Sezonu Erken Kapanıyor! Gittikçe Azalıyor Hamsi ve Palamut Sezonu Erken Kapanıyor! Gittikçe Azalıyor
Eğitime 'Kar' Molası: İşte Okulların Tatil Edildiği İl ve İlçeler Çok Sayıda İl ve İlçede Eğitime Yine Kar Arası
ÇOK OKUNANLAR
‘Direnin Arkadaşlar, Fiyat 430 TL'ye Çıkacak’ Ramazan Öncesi Zam İçin Whatsapp’ta Grup Bile Kurdular: Kırmızı Ete 2 Kilo Sınırı Kırmızı Et Fiyatları için Fırsatçılar Bir Kez Daha Sahnede!
Kongre Öncesi Bomba Kulis... Cumhurbaşkanı Erdoğan İki Bakanın Biletini Kesecek Cumhurbaşkanı İki Bakanın Biletini Kesecek
İkinci El Otomobil Satışında Yeni Dönem! Her Biri için Maliyet 20 Bin TL'yi buldu: 'Mecburen Zam Yapacağız' Deyip Sebebi Açıkladılar İkinci El Otomobil Satışında Yeni Dönem
EMLAK KONUT KAMPANYASI 2025: Emlak Konut İstanbul'da Hangi İlçelere Yapılacak, Daire Fiyatı Ne Kadar Olacak? Emlak Konut İstanbul'da Hangi İlçelere Yapılacak, Daire Fiyatı Ne Kadar Olacak?
İstanbul'da Pazartesi Okullar Tatil mi? Vali Davut Gül Son Noktayı Koydu İstanbul'da Pazartesi Okullar Tatil mi?