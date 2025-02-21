Eğitime 'Kar' Molası: İşte Okulların Tatil Edildiği İl ve İlçeler

Meteorolojinin uyarılarının ardından çok sayıda il ve ilçede yoğun kar yağışı etkisini gösterdi. Kar hayatı felç ederken okul tatili haberleri peş peşe geldi. İşte 21 Şubat Cuma okulların tatil edildiği il ve ilçeler...

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Eğitime 'Kar' Molası: İşte Okulların Tatil Edildiği İl ve İlçeler

Yurt geneli beyaza büründü. Meteorolojiden uyarılar peş peşe gelirken çok sayıda ilde de okullar tatil edildi.

Valiliklerden yapılan açıklamada, kar, tipi ve buzlanma nedeniyle olası olumsuzluklara karşı eğitime ara verildiği belirtildi.

İşte okulların tatil edildiği il ve ilçeler...

Eğitime 'Kar' Molası: İşte Okulların Tatil Edildiği İl ve İlçeler - Resim : 1

İSTANBUL

İstanbul'da kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime ara verildi. Vali Gül, üniversiteler ve özel kurslar hariç bütün eğitim kurumlarında 21 Şubat’ta eğitime ara verildiğini de duyurdu.

BOLU

Bolu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi.

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde etkili olması beklenen kuvvetli kar yağışı ile birlikte buzlanma tehlikesi olacağının değerlendirilmesi nedeniyle 21 Şubat Cuma günü resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verilmiştir" ifadesi kullanıldı.

ARTVİN

Artvin'de kar ve buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Artvin Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava koşulları nedeniyle oluşabilecek don ve buzlanmanın gece yarısından itibaren şiddetini artırmasının beklendiği bildirildi.

ARDAHAN

Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi. Vali Hayrettin Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Olumsuz yol-hava koşulları sebebiyle Posof ilçesi dışında Ardahan geneli eğitime 21 Şubat Cuma bir gün süreyle ara verilmiştir" dedi.

KASTAMONU

Kastamonu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle kent merkezi ile Cide ilçesinde taşımalı eğitime, Şenpazar ve Daday ilçelerinde de tüm okullarda eğitime ara verildi.

BURSA

Bursa'da eğitime 1 gün ara verildi. Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile anaokulu ve kreşe giden çocuğu bulunan kadın personel de idari izinli sayılacak.

Eğitime 'Kar' Molası: İşte Okulların Tatil Edildiği İl ve İlçeler - Resim : 2

ÇANAKKALE

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde, yarın olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

GİRESUN

Giresun'daki tüm okullarda kar nedeniyle eğitime ara verildi. Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, 21 Şubat Cuma günü il genelindeki tüm okullarda eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini belirtti.

SİNOP

Sinop’ta, kar nedeniyle il genelinde eğitime ara verildi.

Valiliğin yaptığı açıklamada, meteorolojik değerlendirmelerin ardından üniversite yönetimince alınan kararla il merkezi, Gerze, Türkeli ve Ayancık birimlerinde eğitim öğretime yarın için ara verildiği bildirildi.

ERZİNCAN

Erzincan’ın Çayırlı ve Tercan ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi.

ŞIRNAK

Şırnak'ta kar nedeniyle kent merkezi ile Uludere ve Beytüşşebap ilçelerindeki tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildi.

ORDU

Ordu'da kar nedeniyle tüm okullarda eğitime ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde yoğun karın etkisini sürdürdüğü, don ve buzlanma riski olduğu belirtildi.

HAKKARİ

Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez, Şemdinli, Yüksekova ve Çukurca ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime ara verildi.

MALATYA

Malatya'da don ve buzlanma nedeniyle tüm okullarda eğitime ara verildi. Vali Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, devam eden meteorolojik uyarılar kapsamında don ve buzlanma sebebiyle yarın il genelindeki tüm okullarda eğitim ve öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu.

AĞRI

Ağrı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildiği bildirildi. Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre cuma günü il genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanmanın sürmesinin beklendiği ifade edildi.

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Kaynak: AA-DHA-İHA

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