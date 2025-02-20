Tatil Haberleri Peş Peşe Geldi: Eğitime Kar Engeli

Soğuk hava dalgası yurdu etkisi altına aldı. Çok sayıda ilde beyaz örtü kendini gösterdi. Valilikler ise yaşanabilecek olumsuzluklara karşı okulların tatil edildiğini açıkladı. Peki hangi ilde ve hangi ilçede okullar tatil? İşte detaylar...

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Tatil Haberleri Peş Peşe Geldi: Eğitime Kar Engeli

Türkiye genelinde dondurucu soğuklar hakim. Kar yağışı ve fırtına hayatı felç etti. Valilikler eğitime ara verildiğine ilişkin açıklamaları peş peşe paylaştı. İstanbul başta olmak üzere çok sayıda ilde okullara kar molası verildi.

Tatil Haberleri Peş Peşe Geldi: Eğitime Kar Engeli - Resim : 1

İşte okulların tatil edildiği o il ve ilçeler:

İSTANBUL

İstanbul Valisi Davut Gül, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim ve öğretime bugün ara verildiğini açıkladı.

Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre, il genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklendiğini belirtti.

Gül, "Öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın güvenliği göz önünde bulundurularak 20 Şubat 2025 günü İstanbul genelinde tüm eğitim kurumlarında (anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde) eğitim-öğretime ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan engelli, 8 yaş altı çocuğu bulunan kadın çalışanlar ve hamile personel de idari izinli sayılacaktır" bilgisini paylaştı.

ESKİŞEHİR

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde yoğun kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

BİNGÖL

Bingöl'de, kar yağışı nedeniyle 5 ilçe, 1 belde ve 1 köyde tüm okullarda, kent merkezi, Genç ve Solhan ilçelerinde ise taşımalı eğitime bugün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent genelinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları devam ediyor.

ELAZIĞ

Elazığ'da kar nedeniyle kent merkezi ve ilçelerde eğitime bugün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"20 Şubat Perşembe günü ilimizde beklenen yoğun kar yağışı ve buna bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek buzlanma nedeniyle vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması adına ilimiz merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm okul ve kurumlarda eğitim öğretime bir gün ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan malul, engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır."

MALATYA

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Tatil Haberleri Peş Peşe Geldi: Eğitime Kar Engeli - Resim : 2

VAN

Van'ın Bahçesaray ilçesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

YOZGAT

Yozgat kent merkezinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün için ara verildi.

SİVAS

Sivas'ta kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelinde bugün okullarda eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde devam eden kar yağışı ve düşük hava sıcaklıklarının etkisiyle il merkezi ve ilçelerde kuvvetli buzlanma meydana gelmesinin tahmin edildiği belirtildi.

Tatil Haberleri Peş Peşe Geldi: Eğitime Kar Engeli - Resim : 3

GİRESUN

Giresun'daki tüm okullarda da eğitime bugün ara verildi.

KOCAELİ

Kocaeli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 2 gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşullarının devam etmesi ve buzlanma tehlikesi nedeniyle kent genelinde resmi, özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kursları dahil) bugün ve 21 Şubat Cuma günü eğitime ara verildiği belirtildi.

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Kaynak: AA-DHA-İHA

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