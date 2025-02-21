İstanbul Beyaza Büründü: Araçlar Yollarda Kaldı, Çocuklar Kara Doydu

Meteoroloji ve AKOM'un uyarılarının ardından dün gece İstanbul beyaza büründü. Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı araçlar yollarda mahsur kaldı. Mahalle aralarında ise eğlence vardı. Çocuklar kar ile doyasıya oynarken bazı vatandaşlar da halay çekti.

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İstanbul’da iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı, gece saatlerinde etkisini artırarak kenti beyaza bürüdü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından, özellikle Bahçelievler, Küçükçekmece, Başakşehir ve Sarıyer’de yoğun kar yağışı görüldü. Karı fırsat bilen vatandaşlar sokaklara akın ederken, çocuklar ve yetişkinler eğlenceli anlar yaşadı.

HALAYLI KARŞILAMA

Esenler’de bir grup mahalle sakini, kar yağışını halay çekerek kutladı. Muhittin Çavdaroğlu, “Uzun zamandır İstanbul’a böyle güzel bir kar yağmamıştı. Biz de çocuklarla birlikte halay çekerek bu anı değerlendirmek istedik. Çocuklar kadar biz de eğlendik” dedi. Gaziosmanpaşa ve Bağcılar’da da benzer görüntüler yaşanırken, okulların tatil olmasını fırsat bilen çocuklar kar topu oynayarak keyifli vakit geçirdi.

İstanbul Beyaza Büründü: Araçlar Yollarda Kaldı, Çocuklar Kara Doydu - Resim : 1

ARAÇLAR MAHSUR KALDI

Öte yandan, yoğun kar yağışı trafikte aksamalara neden oldu. TEM otoyolu ve D-100 kara yolunda belediye ekipleri gece boyunca tuzlama ve kar küreme çalışmaları yaparken, bazı araçlar yolda mahsur kaldı. Küçükçekmece’de vatandaşlar, yolda kalan araçları iterek kurtarmaya çalıştı. Sarıyer’de ise yoğun kar yağışı görüş mesafesinin düşmesine yol açtı.

İstanbul Beyaza Büründü: Araçlar Yollarda Kaldı, Çocuklar Kara Doydu - Resim : 2

Yetkililer, kar yağışının devam edebileceğini belirterek vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

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Kaynak: DHA-İHA

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