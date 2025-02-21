'Neden Bakıyorsunuz' Dedi, 4 Kişinin Saldırısına Uğradı

Çorum’da 23 yaşındaki Samet K., telefonla konuştuğu sırada kendisine bakan 4 kişiye "Neden bakıyorsunuz?" diye sorunca bıçaklı saldırıya uğradı. Bacağından yaralanan genç, hastaneye kaldırıldı.

'Neden Bakıyorsunuz' Dedi, 4 Kişinin Saldırısına Uğradı

Çorum'un Ulukavak Mahallesi'nde 23 yaşındaki Samet K., telefonla konuştuğu sırada yanına yaklaşan 4 kişiye "Neden bakıyorsunuz?" diye sorduğu için bıçaklı saldırıya uğradı.

Bacağından yaralanan Samet K., sağlık ekipleri tarafından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, saldırganların yakalanması için polis çalışma başlattı.

Kaynak: AA

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