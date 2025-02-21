11 Yaşındaki Ela'nın Cansız Bedeni Bulundu: Baba Gözaltında

Sakarya'da 11 yaşındaki bir çocuğun cansız bedeni bulundu. Tüfekle başından vurulan çocuğun babası gözaltına alındı.

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11 Yaşındaki Ela'nın Cansız Bedeni Bulundu: Baba Gözaltında

Sakarya’nın Geyve ilçesinde yaşanan trajik olayda, 11 yaşındaki Ela E., evinde tüfekle başından vurulmuş halde bulundu. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen küçük kız, kaldırıldığı Geyve Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

11 Yaşındaki Ela'nın Cansız Bedeni Bulundu: Baba Gözaltında - Resim : 1

Olay, Çeltikler Mahallesi’nde meydana geldi. Ela E.’nin, kardeşiyle birlikte evde bulunduğu sırada vurulduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, evde detaylı incelemelerde bulundu. Olayla ilgili olarak çocuğun babası Ercan E. gözaltına alındı.

Yetkililer, olayın nasıl gerçekleştiğini belirlemek için soruşturma başlattı.

11 Yaşındaki Ela'nın Cansız Bedeni Bulundu: Baba Gözaltında - Resim : 2

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Kaynak: İHA

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